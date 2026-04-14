Astrolozi otkrili tko ima najveće šanse za milijune: Za jedan znak se posebno lijepi novac

Za one koji vjeruju da je životni put zapisan u zvijezdama, pomisao da horoskopski znak može otkriti jeste li predodređeni za status jednog od najbogatijih ljudi na svijetu može biti iznimno primamljiva.

Svakodnevno milijuni ljudi provjeravaju svoje horoskope u potrazi za smjernicama, a nedavna istraživanja temeljena na Forbesovoj godišnjoj listi svjetskih milijardera potaknula su pitanje - može li vaš zvjezdani znak doista signalizirati put prema bogatstvu i uspjehu?

Analize datuma rođenja najbogatijih ljudi svijeta otkrile su iznenađujuće obrasce, sugerirajući da određeni znakovi posjeduju osobine koje ih češće vode do vrha. Iako astrologija nema znanstvenu potvrdu, podaci pokazuju jasnu dominaciju jednog znaka u klubu milijardera.

Vaga: Znak koji dominira listama najbogatijih

Prema nekoliko neovisnih istraživanja koja su analizirala podatke s Forbesove liste, vaga se ističe kao horoskopski znak koji se najčešće pojavljuje među svjetskim milijarderima.

Jedna studija, koju je proveo britanski Cashfloat, analizirala je podatke za 300 najbogatijih ljudi i otkrila da čak 12 posto njih pripada ovom zračnom znaku. U brojkama, to znači da su 32 od 300 analiziranih milijardera Vage.

Slične rezultate donijelo je i istraživanje tvrtke Trusted Psychics, koje je pokazalo da Vage čine čak 22 od 150 najbogatijih, s ukupnim bogatstvom od vrtoglavih 881,7 milijardi dolara.

Astrologinja Joanne Jones objašnjava kako dominacija Vaga nije iznenađujuća. "Vagama vlada Venera, planet ljepote, luksuza i odnosa, no još je važnije to što su one kardinalni zračni znak.

To znači da su prirodni inicijatori oštrog intelekta i strateškog razmišljanja", navodi Jones. Prema njezinim riječima, vage posjeduju ključne kvalitete za poslovne vođe - vrsni su pregovarači, razumiju isplativost preuzimanja rizika i majstori su u izgradnji dugotrajnih poslovnih veza i mreža.

Tko se još nalazi u vrhu?

Iako Vage dominiraju, nisu jedini znak s predispozicijama za stjecanje velikog bogatstva. Odmah iza njih nalaze se Ribe i Bikovi, koji također pokazuju visoku zastupljenost među najbogatijima.

Ribe, s udjelom od 11 posto, zauzimaju drugo mjesto. Među njima je i Bernard Arnault iz LVMH-a, koji je u jednom trenutku bio i najbogatiji čovjek na svijetu.

"Ribe imaju nevjerojatnu sposobnost osjetiti trendove i razumjeti želje potrošača prije nego što ih drugi uopće primijete", objašnjava Jones. "Ta kreativna i prilagodljiva energija razlog je zašto toliki milijarderi rođeni u znaku Riba vode industrije luksuza i inovacija."

Na trećem se mjestu, s deset posto, nalazi bik. Ovaj zemljani znak poznat je po svojoj upornosti i praktičnosti. "Tvrdoglavost Bika njihova je supermoć", tvrdi Jones.

"Oni su ustrajni i praktični, često igraju na duge staze kada je riječ o stvaranju bogatstva." Kao istaknuti primjer navodi se osnivač Mete Mark Zuckerberg, koji je postao najmlađi samouki milijarder s 23 godine.

Znakovi kojima put do bogatstva teže pada

S druge strane astrološkog spektra nalaze se znakovi koji se znatno rjeđe pojavljuju na listama najbogatijih. Prema dostupnim podacima, jarac i strijelac najmanje su zastupljeni među milijarderima. Na listi od 300 najbogatijih, Jarci čine tek 5,5 posto, unatoč njihovoj reputaciji ambicioznih i marljivih radnika.

Astrologinja Jones smatra da jarci mogu biti "pretjerano oprezni i neskloni riziku", što ih može spriječiti u poduzimanju hrabrih poteza potrebnih za dosezanje statusa milijardera. Iako postoje iznimke poput Jeffa Bezosa, opća tendencija ih čini manje sklonima velikim financijskim skokovima.

Što se tiče Strijelaca, njihov problem leži u drugačijoj prirodi. "Oni žude za avanturom i slobodom, što se ne poklapa uvijek s isključivom usredotočenošću potrebnom za izgradnju milijardi vrijednog bogatstva", zaključuje Jones.