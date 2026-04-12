FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRAVO LUDILO

Stiže astrološki događaj koji će napraviti kaos: Ovi znakovi se neće moći smiriti od problema
Foto: Shutterstock

Ulazak Merkura u vatrenog Ovna 14. travnja donosi val brze, direktne komunikacije koji će najviše uzdrmati četiri horoskopska znaka

12.4.2026.
20:59
Antonela Ištvan
VOYO logo
VOYO logo

Planet komunikacije, Merkur, ulazi u vatreni znak Ovna, 14. travnja, donoseći sa sobom val izravne, brze i impulzivne energije. Ovaj astrološki tranzit potaknut će nas da bez oklijevanja izražavamo svoje misli i donosimo odluke u trenutku.

Komunikacija postaje direktna, a misli se pretvaraju u riječi gotovo bez filtera. Ovo je razdoblje kada se potiču hrabrost u izražavanju, inicijativa u razgovorima i brzo donošenje zaključaka.

Iako ova energija može biti iznimno produktivna i poticajna za nove početke, nosi i rizik od ishitrenih reakcija, nestrpljivosti i manjka takta. Dok će svi horoskopski znakovi osjetiti ovaj utjecaj, četiri će se, zbog svoje kardinalne prirode, posebno naći u središtu zbivanja.

Ovan: Vaš glas se čuje glasnije no ikad

Za ovnove, s Merkurom u njihovom znaku, ovo je razdoblje iznimne mentalne snage i samopouzdanja. Osjećat ćete se energičnije i odlučnije, željni izraziti svoja stajališta i sudjelovati u raspravama. Vaše riječi sada imaju posebnu težinu i moć, a vaša sposobnost da pokrenete nove ideje i pregovore bit će na vrhuncu.

Ovo je idealno vrijeme za pokretanje projekata o kojima ste razmišljali, jer će vaša mentalna brzina biti naglašena. Ipak, pripazite na sklonost impulzivnosti; vaša direktnost bi mogla biti oštrija nego inače, stoga je važno promisliti prije nego što donesete konačnu odluku ili izgovorite nešto zbog čega biste kasnije mogli požaliti.

Rak: Profesionalni izazovi i obiteljske rasprave

Osjetljivim rakovima ovaj tranzit donosi fokus na desetu kuću karijere i javnog ugleda. Vaša komunikacija na poslu postat će direktnija i samopouzdanija, a mogli biste osjetiti snažnu potrebu da se glasnije zauzmete za sebe i preuzmete inicijativu, što može dovesti do napretka ili priznanja.

Međutim, važno je izbjegavati nagle odluke i burne reakcije, osobito u poslovnim pregovorima. Merkur u Ovnu može donijeti i napetosti u privatnom životu, potencijalno uzrokujući rasprave s ukućanima oko kućanskih pitanja ili emocionalne sigurnosti.

Savjetuje se izbjegavanje donošenja odluka "na prvu loptu" kako bi se sačuvala harmonija, kako na poslu tako i u domu.

Vaga: Vrijeme za iskrenost u partnerskim odnosima

Vagama, koje prirodno teže skladu i diplomaciji, Merkur u Ovnu donosi pojačanu dinamiku i intenzivne razgovore u partnerskim i bliskim odnosima. Aktivacija vaše sedme kuće partnerstva potaknut će otvorenije izražavanje potreba i želja.

Ovo razdoblje može na površinu donijeti potisnute frustracije i dovesti do teških izbora u ljubavi, osobito ako ste se osjećali nezadovoljno. Iako može biti izazovno, ovaj tranzit vas potiče da se suočite s problemima i vodite iskrene razgovore.

Cilj nije pobjeda u svađi, već postizanje ravnoteže i kompromisa koji će dugoročno dovesti do oslobođenja i zdravijeg odnosa.

Jarac: Ambicije dolaze u prvi plan

Za ambiciozne jarčeve, Merkur u Ovnu može donijeti iznimno plodonosno razdoblje. Vaš naporan rad iz prošlosti mogao bi sada početi donositi konkretne rezultate.

Ovo je vrijeme kada trebate vjerovati svojim instinktima i iskoristiti prilike koje vam se pružaju, pogotovo one koje zahtijevaju brzu akciju i odlučnost.

Iako Merkur u Ovnu potiče brzoplete poteze, vaša urođena promišljenost i strateški pristup pomoći će vam da uravnotežite tu energiju i donesete ispravne odluke.

Budite otvoreni za nove ideje i ne bojte se preuzeti inicijativu; vaša hrabrost da jasno komunicirate svoje ciljeve sada se može višestruko isplatiti.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike