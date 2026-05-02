Ova četiri horoskopska znaka prekidaju veze u svibnju: Otkrijte hoćete li vi reći zbogom uskoro

Dok proljeće tradicionalno simbolizira buđenje, nove početke i procvat romantike, astrološke prognoze za 2026. godinu najavljuju da će za neke ono donijeti korjenite promjene i teške odluke na ljubavnom planu.

Planetarni tranziti stvaraju snažne energetske valove koji će pojedine znakove natjerati da preispitaju temelje svojih veza. Iako se izazovi protežu kroz cijelu godinu, upravo bi proljetni mjeseci, s naglaskom na svibanj, mogli biti prijelomna točka za četiri horoskopska znaka.

Prema astrološkim predviđanjima vodećih portala, uključujući Cafe Astrology i stručnjakinje poznate kao The AstroTwins četiri horoskopska znaka naći će se na udaru kozmičkih sila koje potiču transformaciju, oslobođenje i, u konačnici, suočavanje s istinom.

Veze koje su postale navika, koje sputavaju osobni rast ili se temelje na iluzijama, teško će preživjeti nadolazeće testove. Za ove znakove, 2026. godina bit će vrijeme velikog pospremanja u kojem se lažni sjaj odbacuje u potrazi za autentičnošću, čak i ako to znači koračati naprijed sam.

Ovan: Vrijeme je za solo igru

Pripadnici ovog vatrenog znaka poznati su po svojoj neovisnosti i energiji, no 2026. godina donosi im dubinsku transformaciju koja će tu potrebu za samostalnošću podići na potpuno novu razinu. Ulazak strogog Saturna u njihov znak nameće teške, ali važne lekcije o odgovornosti, zrelosti i postavljanju osobnih granica.

Mnogi ovnovi osjetit će snažan unutarnji poriv da se oslobode svega što ih sputava i usredotoče se isključivo na vlastite ciljeve i ambicije.

Veze koje su se održavale iz navike, komfora ili straha od samoće jednostavno neće moći opstati pod ovim tranzitom. Ovan više neće imati strpljenja ni volje izbjegavati probleme koji se dugo guraju pod tepih.

Polovična rješenja i kompromisi koji guše njihovu suštinu postat će neprihvatljivi. Planetarna energija gurat će ih prema potpunoj iskrenosti, prije svega prema samima sebi.

To će mnoge odnose dovesti do točke pucanja, jer će ovnovi shvatiti da je jedini ispravan put onaj na kojem mogu biti svoji, čak i ako to znači da njime moraju nastaviti sami. Proljeće će donijeti kulminaciju tog osjećaja, a svibanj bi mogao biti mjesec konačne odluke.

Vaga: Skidanje ružičastih naočala

Vage, vječni tragači za harmonijom i ravnotežom, u 2026. godini doživjet će snažan potres upravo u sektoru partnerskih odnosa. Kombinacija tranzita Saturna i Neptuna natjerat će ih da skinu ružičaste naočale kroz koje su dugo promatrale svoju vezu.

Bit će prisiljene suočiti se s golom realnošću i bolnom spoznajom da su predugo održavale privid sklada po cijenu vlastite sreće i ispunjenja.

Godinama potiskivane frustracije i neizgovorene zamjerke isplivat će na površinu, a iluzija savršenog partnerstva rasprsnut će se pod pritiskom istine.

Vage će shvatiti da veza u kojoj se ne osjećaju viđeno, cijenjeno i podržano zapravo narušava njihovu unutarnju ravnotežu više od bilo kakvog sukoba.

Iako se vrhunac ove ljubavne drame očekuje najesen, kada retrogradna Venera dodatno zakomplicira situaciju, proces osvještavanja bit će najintenzivniji tijekom proljeća.

Upravo tada će vage početi priznavati sebi ono što su dugo znale, otvarajući vrata za teške, ali nužne odluke o prekidu.

Blizanci: Neodoljiva potreba za slobodom

Za znatiželjne i svestrane blizance, 2026. donosi dašak revolucije. Ulazak Urana, planeta iznenadnih promjena i pobune, u njihov znak u travnju pokrenut će lavinu nezaustavljive želje za oslobođenjem od svega što je postalo rutina, predvidljivost ili ograničenje.

Nažalost, za mnoge će to uključivati i ljubavne veze koje više ne potiču njihov intelektualni i duhovni rast. Blizanci će se snažno boriti s konceptom predanosti, a svaka veza koja im ne pruža dovoljno prostora za istraživanje, učenje i promjenu činit će im se kao kavez.

Osjećaj sputanosti postat će nepodnošljiv. Potreba za novim iskustvima, novim ljudima i novim idejama bit će jača od želje za sigurnošću koju pruža poznati odnos. Njihova nemirna priroda tražit će slobodu da dišu punim plućima, a partner koji ih u tome ne može pratiti postat će teret.

Svibanj će biti mjesec u kojem će ta potreba za neovisnošću dosegnuti vrhunac, vodeći prema iznenadnim i za partnera često šokantnim prekidima.

Strijelac: Šokovi i neočekivani preokreti

Strijelčevi, poznati po svom optimizmu i ljubavi prema slobodi, doživjet će pravu oluju u svom ljubavnom životu. Uran, planet revolucije, ulazi u njihovu kuću odnosa, pokrećući seriju neočekivanih i dramatičnih preokreta.

Ovaj tranzit poznat je po tome što donosi nagle prekide, čak i u dugogodišnjim vezama koje su se činile stabilnima i sigurnima. Strijelčevi će osjetiti snažan poriv da se oslobode svih okova, kako stvarnih tako i zamišljenih.

Odjednom će se naći na raskrižju, suočeni s izborom između sigurnosti poznatog i uzbuđenja nepoznatog. Za mnoge od njih, zov slobode bit će primamljivija opcija od ostanka u vezi koja ih na bilo koji način ograničava.

Događaji će se odvijati brzo i bez najave, ostavljajući malo prostora za pregovore ili popravke. Za Strijelca, istina je najviša vrijednost, a u 2026. godini istina će biti da je došlo vrijeme za novo poglavlje, čak i ako to znači okrenuti leđa prošlosti.