Pogledajte partnerov datum rođenja! Ako je na ovom popisu, jedan je od najvećih preljubnika

Vječno pitanje o vjernosti u vezama oduvijek je intrigiralo ljude, a mnogi odgovore traže na neuobičajenim mjestima - u zvijezdama i brojevima. Iako znanstvenih dokaza nema, Numerologija nudi zanimljive teorije o tome kako datum našeg rođenja može oblikovati naš karakter, pa tako i našu sklonost preljubu.

Naravno, važno je naglasiti da je svaka osoba sposobna biti i vjerna i nevjerna, neovisno o horoskopskom znaku ili broju životnog puta. Ipak, zabavno je istražiti koje osobine numerologija povezuju s određenim datumima.

Numerologija i tajne datuma rođenja

Drevna znanost numerologija nudi uvid u osobine koje mogu upućivati na sklonost nevjeri. Vjeruje se da svaki broj nosi specifičnu energiju koja se, ovisno o osobi, može manifestirati na pozitivan ili negativan način.

Rođeni 2., 11., 20. i 29. u mjesecu

Osobe rođene na ove datume često nose duboko ukorijenjene obrasce ponašanja koji vuku korijene još iz najranijeg djetinjstva. Postoji mogućnost da su u toj formativnoj dobi naučili vješto prikrivati istinu kako bi se zaštitili od potencijalnih kazni ili neugodnih posljedica, što se s vremenom može transformirati u trajnu naviku prezentiranja idealizirane slike o sebi.

Takvi pojedinci postaju majstori u prikazivanju svog "dobrog" lica okolini, dok istovremeno duboko u sebi vješto maskiraju svoje stvarne namjere i porive.

Kada se energija njihovog broja manifestira kroz negativne aspekte, oni mogu postati izrazito skloni vođenju kompleksnih dvostrukih života.

Zahvaljujući svojoj iznimnoj vještini pretvaranja i glume, sposobni su održavati privid savršene lojalnosti, zbog čega njihovi partneri često ostaju potpuno nesvjesni izdaje koja se događa iza kulisa.

Rođeni 5., 14. i 23. u mjesecu

Ovi datumi neraskidivo su povezani s istinskim ljubiteljima slobode, osobama koje u svakom aspektu života, a posebice u ljubavi, zaziru od bilo kakvih ograničenja, krutih pravila ili zamorne rutine.

Njihov je duh nemiran, a stalna, gotovo nezasitna žudnja za novim i nepoznatim iskustvima često ih tjera da uzbuđenje i potvrdu vlastite vitalnosti potraže izvan granica postojeće veze. Izrazito su osjetljivi na bilo kakve pokušaje kontrole ili preintenzivno emocionalno vezivanje koje doživljavaju kao sputavanje; onog trenutka kada se osjete pritisnutima ili emocionalno "ugušenima", njihova prva reakcija može biti bijeg u tuđi, nepoznati zagrljaj.

Ta urođena potreba za avanturom i adrenalinom ponekad postaje toliko snažna da ju je iznimno teško kontrolirati razumom, što ih, unatoč možda dobrim namjerama, nerijetko može odvesti na krivi put i dovesti do izdaje partnerova povjerenja.

Rođeni 6., 15. i 24. u mjesecu

Muškarci rođeni na ove datume nerijetko se suočavaju s dubokim unutarnjim borbama, prvenstveno s manjkom samopouzdanja te kroničnim nezadovoljstvom vlastitim fizičkim izgledom ili životnim postignućima.

Taj osjećaj nedostatnosti često ih nagoni da potvrdu vlastite muškosti i vrijednosti grozničavo traže u vanjskim izvorima, najčešće kroz pažnju i odobravanje drugih žena.

Iako na prvi pogled mogu djelovati kao ljubitelji raznolikosti i dinamike, njihova je potraga za novim osvajanjima zapravo pokušaj popunjavanja unutarnje praznine.

Skloni su brzom prelasku s jedne partnerice na drugu, no ti su odnosi u pravilu lišeni stvarne emocionalne dubine i iskrene povezanosti, zadržavajući se isključivo na površnoj razini koja im pruža tek privremenu i kratkotrajnu utjehu.