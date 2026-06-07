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Gattuso na stupu srama: 'Treba ga uhititi, oduzeti mu licencu...'

Gattuso na stupu srama: 'Treba ga uhititi, oduzeti mu licencu...'
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Foto: Giuseppe Maffia/imago sportfotodienst/Profimedia

Gennaro nikada neće moći pobjeći od ovoga

7.6.2026.
19:52
M.G.
Giuseppe Maffia/imago sportfotodienst/Profimedia
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Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u drugoj pripremnoj utakmici za Svjetsko prvenstvo odigrala je 1:1 protiv Paname, a nakon tog susreta društvene mreže preplavile su kritike za reprezentaciju Italije.

BiH je plasman na Mundijal izborila senzacionalnom pobjedom nad Italijom u doigravanju, a sada, nakon slabog nastupa protiv Paname, navijači ne mogu vjerovati da je ta ista ekipa izbacila Italiju.

Na meti kritika najviše su se našli bivši izbornici Azzurra Gennaro Gattuso i Luciano Spaletti te reprezentativac Alessandro Bastoni, koji je protiv BiH zaradio crveni karton i prometnuo se u jednog od najvećih tragičara.

"Gattuso i Spalletti, njima treba biti oduzeta trenerska licenca", "Gattuso i Bastoni trebaju biti uhićeni" i "Panama bi nas lagano razbila, varate se ako ne mislite tako", neki su od komentara.

Gennaro GattusoBosna I HercegovinaPanamaSvjetsko Prvenstvo 2026.Italija
komentara
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