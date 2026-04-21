Znate li čemu služe ovi zubići na škarama? Čudesno koliko ljudi nema pojma koja im je svrha

Ako eventualno dosad niste znali čemu služe ovi "zubići" na škarama, smješteni tik do mjesta gdje držite prste, ne brinite, niste bili jedini. To je pitanje u ponedjeljak postavio i jedan korisnik Reddita, čija je objava dospjela do naslovnice te društvene mreže.

To je potvrdilo da ni brojnim drugima nije bilo jasno koja im je namjena, pa razriješimo i taj misterij jer bi vam odgovor mogao biti od koristi u budućnost.

Dakle, te zubiće smještene podno oštrica možete koristiti za otvaranje čepova ili poklopaca, ali jako su korisni i ako vam treba alat za lomljenje orašastih plodova ili manjih kostiju u komadima mesa, primjerice u piletini.

Praktičnu primjenu tih zubića pogledajte i u formi videa, a svakako u nastavku pročitajte i još poneku rečenicu o škarama.

Prvi poznati preci današnjih škara pojavili su se prije otprilike tri do četiri tisuće godina u Mezopotamiji. Bile su to takozvane opružne škare, izrađene od jednog komada bronce savijenog u oblik slova "U", s oštricama na krajevima.

Pritiskom na krakove oštrice bi se spojile, a elastičnost metala vraćala bi ih u početni položaj. Slične alate koristili su i stari Egipćani oko 1500. godine prije Krista za šišanje i rezanje životinjske kože.

Ključna inovacija dogodila se oko 100. godine nove ere u Rimskom Carstvu. Rimljani su razvili škare s prekriženim oštricama, povezanim zglobom u sredini - dizajn koji je postao temelj za gotovo sve škare koje danas poznajemo.

Ovaj mehanizam omogućio je znatno veću preciznost i kontrolu. Unatoč tom napretku, opružne škare ostale su u upotrebi u Europi sve do 16. stoljeća.

Dugo se pogrešno vjerovalo da je izumitelj škara Leonardo da Vinci, no iako ih je zasigurno koristio, njihov izum prethodi mu stoljećima. Pravi preokret dogodio se tek u 18. stoljeću, s dolaskom industrijske revolucije.

Godine 1761. Englez Robert Hinchliffe iz Sheffielda, grada poznatog po čeliku, započeo je prvu masovnu proizvodnju škara od lijevanog čelika. Njegove metode omogućile su izradu izdržljivijih i oštrijih škara, čineći ih dostupnima široj populaciji i postavljajući temelje za modernu proizvodnju.

Od užarenog čelika do preciznog reza

Proces izrade kvalitetnih škara složen je i zahtijeva iznimnu preciznost. Sve započinje s takozvanim poluproizvodima, metalnim osnovama za svaku polovicu škara. Jeftinije verzije izrađuju se hladnim prešanjem iz čeličnog lima, no vrhunske škare nastaju kovanjem u kalupu, gdje se užareni čelik oblikuje pod velikim pritiskom, čime se postiže veća čvrstoća i trajnost.

Nakon oblikovanja, metal prolazi kroz proces kaljenja - zagrijavanja na visoku temperaturu i naglog hlađenja kako bi postao tvrd. Slijedi popuštanje, ponovno zagrijavanje na nižu temperaturu, koje metalu daje žilavost i sprječava pucanje.

Tek tada slijedi najvažniji korak: brušenje. Oštrice se bruse na posebnim strojevima kako bi se dobio savršen kut i oštrina. Drške mogu biti integralni dio metalnog poluproizvoda ili se izrađuju zasebno, najčešće od lagane i čvrste ABS plastike brizganjem u kalupe.

Na kraju, dvije polovice spajaju se vijkom ili zakovicom. Vijak, karakterističan za skuplje modele, omogućuje podešavanje napetosti, što je ključno za gladak i čist rez.

Jedan alat za svaki zadatak

Svijet škara nevjerojatno je raznolik; postoji specijalizirani model za gotovo svaku zamislivu namjenu. Krojačke škare, primjerice, često imaju jednu ručku veću od druge i blago su zakrivljene kako bi donja oštrica mogla ravno kliziti po stolu i tako omogućiti precizno rezanje tkanine.

Frizerske škare su pak vrhunski instrumenti, izrađeni od najkvalitetnijeg čelika, ponekad s dodatkom kobalta ili titana, kako bi ostale oštre i nakon tisuća rezova.

U kuhinji nalazimo višenamjenske škare za rezanje mesa, začinskog bilja ili otvaranje ambalaže. Vrtlarske škare, poznate i kao voćarske škare ili sekateri, robusne su i snažne za rezanje grana.

U medicini se koristi čitav niz kirurških škara od nehrđajućeg čelika koje se mogu sterilizirati, svake dizajnirane za specifičnu vrstu tkiva ili zahvata. Postoje i specijalizirane škare za metal, tapetariju, vez, pa čak i za rezanje cigara ili grožđa za stolom, što je bio običaj u viktorijansko doba.

Od skromnog početka kao jednostavnog komada bronce do današnjeg statusa nezamjenjivog alata u bezbroj oblika, škare su dokaz ljudske ingenioznosti. Njihova priča podsjeća nas da se iza najobičnijih predmeta često krije fascinantna povijest inovacije i majstorstva koja traje i danas.