Venera u Blizancima pali iskre kod ovih znakova: Nekima donosi strast, drugima bajku

Dolazak Venere, planeta ljubavi, ljepote i sklada, u lepršavi i komunikativni znak Blizanaca 24. travnja 2026. godine, donosi val svježe i dinamične energije u naše ljubavne i društvene živote.

Ovaj astrološki tranzit, koji će trajati do 18. svibnja, stavlja naglasak na intelektualnu stimulaciju, razigranost i komunikaciju, potičući nas da se s drugima povezujemo prvenstveno na mentalnoj razini.

Dok je Venerin boravak u Biku bio usmjeren na stabilnost i uživanje u osjetilima, njezin ulazak u Blizance ubrzava tempo, unosi više znatiželje i potiče flert kroz duhovite razgovore.

Ovaj period donosi želju za novim iskustvima, društvenim interakcijama i svestranošću u odnosima. Privlačit će nas osobe koje nas mogu mentalno zaintrigirati i nasmijati.

Iako će svi osjetiti ovaj utjecaj, četiri horoskopska znaka doživjet će ga najintenzivnije, otvarajući im vrata za značajne preokrete u ljubavi, druženju i osobnim ambicijama.

Blizanci: Vrijeme je za sjaj i nove ljubavi

Za blizance, ulazak Venere u njihov vlastiti znak označava početak jednog od najuzbudljivijih ljubavnih razdoblja u godini. Njihov prirodni šarm i magnetizam bit će naglašeni do krajnjih granica, čineći ih gotovo neodoljivima okolini.

Ovo je vrijeme kada Blizanci mogu očekivati komplimente i nove prilike za romansu, a slobodni pripadnici znaka mogli bi upoznati zanimljivu osobu kroz poruke, na društvenim mrežama ili u neobaveznom razgovoru koji neočekivano prerasta u nešto više.

Venera im donosi dodatnu privlačnost i olakšava ostvarivanje kontakata, a zadaci koji su dugo stajali sa strane mogli bi se konačno početi rješavati, donoseći osjećaj olakšanja.

Ovaj period potiče blizance da se odvaže na nove početke i da se fokusiraju na vlastite želje, a iznenadne promjene u ljubavnom životu mogle bi donijeti neočekivanu zaljubljenost ili nekonvencionalnu vezu.

Vaga: Sklad, druženje i važne odluke

Kao znak kojim vlada upravo Venera, vage će posebno uživati u ovom tranzitu. Energija blizanaca potiče komunikaciju, što Vagama prirodno odgovara i donosi im priliku da unesu više sklada i razumijevanja u svoje odnose.

Ovo je idealno vrijeme za rješavanje starih nesuglasica i postavljanje veza na zdravije temelje kroz iskren i otvoren dijalog. Društveni život Vaga bit će u punom cvatu, s mnoštvom prilika za izlaske, druženja i nova poznanstva.

Unutarnja jasnoća koju će osjetiti pomoći će im u donošenju važnih odluka, ne samo u ljubavi, već i u poslovnim partnerstvima. Venera u Blizancima potaknut će ih da istraže nove horizonte, bilo kroz putovanja, učenje ili razgovore s ljudima iz različitih kultura, što će dodatno obogatiti njihov pogled na svijet.

Strijelac: U fokusu su partnerstva

Za strijelce, Venera u Blizancima aktivira njihovo polje partnerstva, stavljajući snažan naglasak na odnose jedan-na-jedan. Ovo je razdoblje kada će preispitivati što uistinu žele od svojih veza, a komunikacija će biti ključna za produbljivanje odnosa i rješavanje eventualnih izazova.

Moguće su povremene nesuglasice oko sitnica, no one će poslužiti kao poticaj za otvoreniji razgovor. Slobodni strijelci imat će priliku za ulazak u značajnu vezu, a privlačit će ih osobe s kojima mogu ostvariti duboku intelektualnu povezanost i voditi inspirativne razgovore. Postojeći odnosi dobit će novu dozu romantike i razigranosti.

Ovaj tranzit potiče Strijelce da budu otvoreniji za tuđa stajališta i da kroz iskren dijalog grade kvalitetnije i stabilnije veze.

Djevica: Neočekivane prilike i nove strasti

Venera u Blizancima djevicama donosi dašak uzbuđenja i neočekivanih preokreta, posebice u području karijere i javnog života. Ovaj tranzit može donijeti nove poslovne projekte koji zahtijevaju hrabrost i inovativan pristup.

Njihove komunikacijske vještine i šarm doći će do izražaja, što im može priskrbiti naklonost nadređenih i donijeti napredak ili priznanje. Ta nova, pozitivna energija prelit će se i na njihov ljubavni život, otvarajući mogućnosti za romanse na neuobičajenim mjestima ili čak kroz posao.

Djevice će osjetiti poticaj da izađu iz svoje zone komfora, istraže nove strasti i prepuste se spontanosti. Sreća će ih pratiti, a zadaci koji su dugo bili u zastoju mogli bi ponovno dobiti zamah. Važno je da ostanu otvorene za nove ideje, jer bi ih mogle odvesti u potpuno novom i uzbudljivom smjeru.