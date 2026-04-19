Ova četiri znaka čeka nezamislivo bogatstvo krajem travnja: Novac će im se lijepiti za prste

Travanj je donio snažne planetarne pomake koji stvaraju izuzetno povoljne uvjete za rast, uspjeh i financijsko blagostanje. Dok se energija vatrene sezone ovna stišava, a planeti poput Jupitera, Venere i Urana zauzimaju ključne pozicije, astrolozi najavljuju razdoblje financijskih preokreta i značajnih dobitaka.

Kozmička energija se usklađuje na način koji otvara vrata prilikama, a za četiri horoskopska znaka, kraj mjeseca mogao bi označiti početak novog, bogatijeg poglavlja.

Bik: Ulazak u zlatno doba financijske stabilnosti

Za bikove, travanj završava na spektakularan način, uvodeći ih u razdoblje koje astrolozi opisuju kao "zlatno doba". Njihova vladarica Venera, planet novca i ljepote, iznimno je aktivna, a njezin ulazak u njihovu kuću novca oko 24. travnja donosi opipljive rezultate.

Intuicija za profitabilne prilike bit će im izoštrena do te mjere da će postati pravi magneti za novac. Nakon dugog perioda neizvjesnosti, konačno osjećaju kako unutarnji mir otvara put prema financijskoj stabilnosti.

Posebno važan datum je 25. travnja, kada Uran, planet iznenadnih promjena, napušta njihov znak. Time završava višegodišnje razdoblje financijske nestabilnosti i nepredvidivih troškova.

Bikovi sada mogu donositi jasnije odluke, a njihova strpljivost i dosljednost napokon će se isplatiti kroz pametna ulaganja i nove izvore prihoda.

Lav: Sudbinski preokret i ugovor koji mijenja sve

Lavovi su dugo čekali na priznanje i konkretne rezultate svoga truda, a kraj travnja donosi upravo to. Energija se mijenja u njihovu korist nakon 15. travnja, a vrata koja su dosad bila zatvorena počinju se otvarati.

Astrolozi predviđaju da bi za njih sudbinski dan mogao biti 21. travnja, koji donosi jedinstvenu priliku za brisanje starih dugova i ostvarivanje značajnog financijskog uspjeha.

U ovom razdoblju lavovima se nudi prilika za potpisivanje ugovora koji može promijeniti sva pravila igre. Može se raditi o prodaji nasljedne imovine, velikom novčanom bonusu ili poslovnom partnerstvu koje ih lansira u nove visine.

Njihov osjećaj za dobar posao gotovo da ne griješi, a samopouzdanje kojim zrače privlači prave prilike. Konačno osjećaju da stvari rade za njih, a ne protiv njih.

Rak: Jupiterov dodir sreće donosi plodove

Sreća nastavlja pratiti rakove, kojima Jupiter, planet obilja i ekspanzije, boravi u njihovom znaku. Taj tranzit, koji se događa jednom u dvanaest godina, donosi im iznimne prilike za osobni i financijski rast.

Kraj travnja mogao bi im donijeti konkretne nagrade za trud koji su ulagali u prethodnom razdoblju. Iako dobici možda neće biti vrtoglavi preko noći, oni predstavljaju temelj za dugoročnu sigurnost.

Ovo je također idealno vrijeme za ulaganja u dom i obitelj, što rakovima donosi najveće zadovoljstvo. Mladi Mjesec u Ovnu 17. travnja dodatno je osnažio njihovu desetu kuću karijere i uspjeha, potičući ih da slijede svoje profesionalne ambicije koje će, prema svemu sudeći, donijeti i "slučajnu" financijsku dobit.

Sreća je na njihovoj strani, a osjećaj sigurnosti raste.

Škorpion: Neočekivani dobici kroz partnerstva i tajne izvore

Za škorpione, kraj mjeseca donosi energiju neočekivanih i brzih financijskih preokreta. Planetarna poravnanja aktiviraju njihovu kuću partnerstva i zajedničkih resursa, što znači da bogatstvo može stići na načine koje nisu očekivali.

Uspješna poslovna partnerstva, unosne suradnje ili strateška ulaganja s povjerljivom osobom mogli bi se pokazati iznimno isplativima.

Postoji i velika mogućnost iznenadnih dobitaka kroz nasljedstva, povrat poreza ili uspješno rješavanje pravnih pitanja vezanih uz novac. Tranzit Urana u njihovu kuću zajedničkih financija od 25. travnja donosi sedmogodišnje razdoblje u kojem su mogući iznenadni dobici, ali i gubici, stoga je oprez ključan.

Ipak, za kraj travnja 2026., zvijezde nagovještavaju pozitivan financijski šok koji im vraća osjećaj kontrole i moći.