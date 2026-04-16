POSEBNI NA SVOJ NAČIN

Astrolozi su presudili: Ovo je apsolutno najbolji horoskopski znak, evo po čemu se ističu

Astrolozi su presudili: Ovo je apsolutno najbolji horoskopski znak, evo po čemu se ističu
Foto: Shutterstock

Iako svaki horoskopski znak ima svoje posebnosti, astrolozi često izdvajaju jedan koji se najčešće povezuje s ravnotežom, skladom i gotovo idealnim osobinama

16.4.2026.
20:57
Antonela Ištvan
Shutterstock
Vječno pitanje koje intrigira ljubitelje astrologije jest - koji je horoskopski znak uistinu najbolji? Iako svaki od dvanaest znakova nosi jedinstven skup vrlina i mana, a osobna preferencija igra veliku ulogu, astrološki stručnjaci često ističu nekoliko znakova koji se po svojim kvalitetama izdvajaju od ostalih.

Od diplomacije i kreativnosti do uspjeha i empatije, kriteriji za "najboljeg" su raznoliki, no jedan se znak ipak češće nalaze na vrhu ljestvica.

Najbolji horoskopski znak

Kada bismo se našli pred izazovom da među dvanaest veličanstvenih znakova Zodijaka izdvojimo onaj koji se najdosljednije opisuje kao oličenje ugode, sklada i društvene harmonije, taj bi izbor bez ikakve sumnje pao na vagu.

Ovim znakom suvereno vlada Venera, nebesko tijelo koje simbolizira ljubav, estetiku i ljepotu, što se izravno odražava na karakter osoba rođenih u ovom znaku, darujući im urođen i profinjen osjećaj za estetiku, unutarnji mir i nepokolebljivu pravednost.

Vage su u astrološkim krugovima nadaleko prepoznate kao istinski mirotvorci Zodijaka, pojedinci koji posjeduju rijetku spremnost da ulože golem trud i emocionalnu energiju kako bi premostili razlike, izbjegli destruktivne sukobe i u konačnici iznašli kompromisno rješenje koje će zadovoljiti sve uključene strane.

Njihova prirodna sklonost diplomaciji, upotpunjena neodoljivim šarmom, čini ih iznimno popularnim i rado viđenim gostima u svakom društvenom krugu.

Vage posjeduju tu rijetku vještinu ostavljanja besprijekornog prvog dojma; one su odmjerene, pristojne, zrače zdravim samopouzdanjem i istovremeno ostaju čvrsto prizemljene.

Po čemu se najviše ističu od ostalih znakova?

Ono što ih posebno izdvaja jest njihova kognitivna fleksibilnost i sposobnost da svaku situaciju sagledaju iz mnoštva različitih perspektiva, što im omogućuje da u svojim prosudbama ostanu objektivne, nepristrane i duboko pravedne.

Upravo je ta nepokolebljiva predanost istini i uspostavljanju ravnoteže ono što ih svrstava među najcjenjenije pripadnike horoskopa.

Budući da instinktivno zaziru od agresivnih svađa i iscrpljujućih, besmislenih rasprava, njihova visoka moralna načela, kreativni duh i britak intelekt često ih prirodno postavljaju u uloge mudrih savjetnika i nepristranih medijatora na koje se njihovi prijatelji i obitelj uvijek mogu osloniti.

