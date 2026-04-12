Ova četiri znaka su najveći hipohondri: U stanju su umislit najgore i zbog običnog kašlja

Svi se ponekad zabrinemo za svoje zdravlje. Lagana glavobolja, iznenadni umor ili neobičan kašalj mogu nas potaknuti da na trenutak zastanemo i promislimo što se događa s našim tijelom.

No, za neke ljude ta povremena briga prelazi u stalnu anksioznost i uvjerenje da boluju od teške, još nedijagnosticirane bolesti. Takvo se stanje naziva hipohondrija, a osobe koje od nje pate sate provode pretražujući medicinske simptome na internetu, uvjerene da svaki manji signal tijela ukazuje na najgori mogući ishod.

Iako je hipohondrija psihološki poremećaj koji zahtijeva stručnu pomoć, astrologija nudi zabavan uvid u to zašto su neki znakovi Zodijaka skloniji pretjeranoj brizi za zdravlje od drugih.

Čini se da zvijezde imaju svoje prste u tome tko će od obične prehlade napraviti dramu dostojnu filmskog platna. U nastavku otkrivamo četiri znaka koji s pravom nose titulu najvećih hipohondara.

Djevica: Analitičar u vječnoj potrazi za dijagnozom

Ako postoji jedan znak koji je predodređen za hipohondriju, to je Djevica. Poznate po svojoj analitičkoj prirodi, perfekcionizmu i opsjednutosti detaljima, djevice su prirodno usmjerene na svoje tijelo. Kao vladarice šestog astrološkog polja, koje upravlja zdravljem i svakodnevnim rutinama, one primjećuju svaku, pa i najmanju promjenu u organizmu.

Za njih kihanje nikada nije samo kihanje; to je potencijalni početak teške alergijske reakcije ili rijetkog virusa. Njihova vještina istraživanja, koja je u drugim područjima života iznimno korisna, ovdje postaje njihov najveći neprijatelj. U stanju su provesti sate analizirajući simptome i postavljajući si dijagnoze koje su često daleko od stvarnosti.

Njihova potreba za kontrolom i savršenstvom prelijeva se i na zdravlje; žele organizam koji funkcionira bez greške, pa svaki simptom doživljavaju kao kvar u sustavu koji treba hitno popraviti. Ne čudi stoga što je njihov ormarić s lijekovima često opremljeniji od prosječne ljekarne.

Rak: Emotivna spužva koja upija tuđe simptome

Osjetljivi i brižni rakovi svoju anksioznost često usmjeravaju na zdravlje, kako svoje, tako i svojih najbližih. Njima vlada Mjesec, što ih čini izrazito podložnima promjenama raspoloženja i strahovima koji se lako otmu kontroli. Dovoljno je da čuju kako se netko od prijatelja ili kolega žali na glavobolju, i rak će gotovo odmah osjetiti pulsiranje u vlastitoj glavi.

Njihova bujna mašta i empatija djeluju kao spužva koja upija tuđe tegobe, pretvarajući ih u vlastite simptome. Svaki kašalj u njihovoj glavi postaje upala pluća, a bol u mišićima znak rijetke autoimune bolesti.

Hipohondrija rakova proizlazi iz dubokog straha od gubitka i nemoći. Briga za zdravlje njihov je način da pokušaju zadržati kontrolu nad nepredvidivim životom i zaštititi one koje vole, često ih zivkajući i provjeravajući jesu li dobro, pritom projicirajući vlastite strahove.

Ribe: Kada mašta postane medicinski karton

Sanjive i intuitivne ribe posjeduju nevjerojatnu sposobnost upijanja tuđe energije, emocija, a nažalost, i simptoma. Granica između stvarnosti i mašte kod njih je vrlo tanka, pa lako mogu umisliti da boluju od nečega o čemu su čitale ili čule na vijestima. Njihova je hipohondrija manje analitička od djevičine, a više dramatična i intuitivna.

Ponekad im uloga "pacijenta" služi kao bijeg od surove stvarnosti ili kao način privlačenja pažnje i brige okoline. Privlači ih misterij, a neobjašnjiva i rijetka bolest zvuči im kao scenarij iz filma u kojem su oni glavni junaci. Sklone su isprobavanju alternativnih metoda liječenja i često će prije posegnuti za neprovjerenim pripravcima nego posjetiti liječnika.

Srećom, jednako brzo kako umisle bolest, mogu se i uvjeriti da su potpuno zdravi ako im netko pruži dovoljno pažnje i utjehe.

Jarac: Tiha patnja iza fasade snage

Na prvi pogled, ambiciozni i disciplinirani Jarčevi djeluju kao posljednji ljudi koji bi se prepustili hipohondriji. No, iza njihove hladne i snažne vanjštine krije se duboko usađen strah od nemoći i ovisnosti o drugima. Bolest za njih predstavlja upravo to - gubitak kontrole i samostalnosti. Zbog svoje sklonosti pesimizmu, blage simptome prehlade protumačit će kao rane pokazatelje neizlječive bolesti. Za razliku od drugih znakova, Jarac svoje strahove ne dijeli s okolinom.

On pati u tišini, provodeći noći pretražujući internet u potrazi za objašnjenjima svojih simptoma. Često će izbjegavati posjet liječniku iz straha da će čuti najgore vijesti, što samo pogoršava njegovu anksioznost.

Svaka slabost za njega je prijetnja ostvarenju ciljeva, stoga će radije patiti u tajnosti nego priznati da nešto nije u redu.