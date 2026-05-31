NOVA GRADIŠKA /

Gradonačelnik koji je dvaput uhićen u trci za novi mandat: Počeo drugi krug prijevremenih izbora

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL/Ilustracija

U prvom krugu izbora, održanom 31. svibnja, nijedan kandidat nije osvojio natpolovičnu većinu glasova pa su se u drugi krug plasirali Grgić i Trnka

31.5.2026.
9:04
Hina
U Novoj Gradiški jutros su otvorena biračka mjesta na kojima građani u drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora biraju gradonačelnika i njegova zamjenika.

Za dužnost gradonačelnika natječu se dosadašnji gradonačelnik Vinko Grgić, kandidat Nezavisne liste, i Bernardin Trnka, kandidat Hrvatske demokratske zajednice (HDZ). Kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnika uz Grgića je Sabina Vlaović, dok je Trnkin kandidat za zamjenika Bruno Bušić.

Birališta su otvorena do 19 sati, a birači svoje pravo glasa mogu ostvariti na 27 biračkih mjesta na području grada.

Odstupio nakon uhićenja

Prijevremeni izbori raspisani su nakon ostavke Vinka Grgića početkom ožujka ove godine. Grgić je odstupio s dužnosti nakon uhićenja u sklopu istrage o sumnji na koruptivna kaznena djela, nakon čega je Vlada Republike Hrvatske raspisala prijevremene izbore za gradonačelnika i njegova zamjenika.

U prvom krugu izbora, održanom 31. svibnja, nijedan kandidat nije osvojio natpolovičnu većinu glasova pa su se u drugi krug plasirali Grgić i Trnka. Iz utrke su ispali kandidati Domovinskog pokreta Ivana Žulj Terzić i Saša Keser te nezavisni kandidat Marko Ćosić, kojega je podržavao SDP, zajedno s kandidatom za zamjenika Borisom Šalinskim.

Drugi krug prijevremenih lokalnih izbora u Novoj Gradiški jedini je danas u Hrvatskoj.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
