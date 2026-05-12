Dok grmi, ove stvari su zabranjene: Stara predaja upozorava na privlačenje demona, pa čak i smrt

Dok danas provjeravamo radarske snimke i slušamo meteorološka upozorenja, naši su preci s neusporedivo većim strahom gledali u nebo koje se tamni.

Za njih oluja nije bila samo prirodni fenomen, već moćna manifestacija božanskog gnjeva, bitka demona u zraku ili pak zlokobno djelo vještica.

Stoljećima se vjerovalo da su gromovi i munje izravno povezani s nadnaravnim silama. U srednjem vijeku, crkveni oci poput Tome Akvinskog smatrali su dogmom vjere da demoni mogu stvarati vjetar, oluje i vatrenu kišu s neba.

Taj duboko ukorijenjeni strah izrodio je čitav niz strogih pravila i zabrana, svojevrsni priručnik za preživljavanje u svijetu u kojem "knez vlasti zraka" prijeti iz svakog oblaka. Radilo se o uputama što nikada ne smijete činiti kako ne biste privukli zlo na sebe i svoj dom.

Ne dirajte vodu, cijevi su put do nesreće

Jedno od najraširenijih i najtvrdokornijih vjerovanja odnosilo se na vodu. Pranje suđa, kupanje ili tuširanje za vrijeme grmljavinske oluje smatralo se nevjerojatno opasnim.

Vjerovalo se da munja može putovati kroz vodovodne cijevi, a priče o vatrenim kuglama koje izlijeću iz slavina prepričavale su se s koljena na koljeno.

U nekim se krajevima išlo toliko daleko da se nije smjela povlačiti ni voda u zahodu, iz straha da bi munja mogla udariti i "ustati kroz zahodsku školjku". Voda, izvor života, za vrijeme oluje postajala je vodič za uništenje.

Skrivanje od zrcala i prozora

Prozori i ogledala smatrani su portalima, ne samo za svjetlost već i za zle sile. Savjetovalo se spuštanje roleta ili navlačenje teških zavjesa kako munja ne bi "ušla u kuću" ili se "omototala oko venecijanera".

Svi sjajni metalni predmeti i ogledala morali su se prekriti. Vjerovalo se da njihov odbljesak privlači munje, a s njima i demone koji su jahali na oluji. Pogled u ogledalo za vrijeme sijevanja mogao je, prema nekim pričama, zarobiti dušu.

Foto: Gemini

Metal kao provodnik nesreće

Stara mudrost da metal privlači munju u narodnim je vjerovanjima dobila zlokobnu nadogradnju. Nije se radilo samo o fizikalnom svojstvu, već o tome da metal privlači i zle duhove.

Stoga je bilo strogo zabranjeno nositi odjeću s metalnim zatvaračima ili gumbima. Skrivanje ispod kreveta također se nije preporučalo, jer su metalne opruge u madracima mogle poslužiti kao mamac za udar groma.

Svaki komad metala na tijelu ili u blizini smatrao se pozivnicom za katastrofu.

Opasnost bose noge i telefonskih poziva

Hodanje bosih nogu, posebno po podrumskom betonu, smatralo se opasnim. Vjerovalo se da će osoba tako biti izravno uzemljena i podložna udaru koji dolazi iz zemlje. Jednako opasnim smatralo se i telefoniranje.

U vrijeme starih žičanih telefona, pucketanje na liniji za vrijeme oluje bilo je uobičajeno. Narod je to protumačio kao znak da zli duhovi putuju žicama, a razgovor bi mogao rezultirati gluhoćom ili čak smrću od udara koji bi došao kroz telefonsku slušalicu.

Otrovano majčino mlijeko

Možda jedno od najneobičnijih vjerovanja odnosilo se na dojilje. Prema zapisima engleskog folklora, majke nisu smjele dojiti svoju djecu za vrijeme grmljavinske oluje.

Postojao je strah da će se mlijeko pokvariti ili čak postati otrovno, zatrovano "sumporom i paklenim ognjem" koji prožimaju zrak. Vjerovalo se da bi takvo mlijeko naškodilo djetetu, prenoseći na njega dio demonske prirode oluje.

Foto: Gemini

Nije svako drvo dobar zaklon

Iako je skrivanje ispod drveta tijekom oluje opasno iz očitih razloga, narodna mudrost imala je svoja precizna pravila. Stara engleska izreka, sačuvana u folklornim zapisima, jasno je upućivala gdje se (ne) smije tražiti spas: "Čuvaj se hrasta, on privlači udar.

Izbjegavaj jasen, on izaziva bljesak. Zavuci se pod trn, on te može spasiti od zla." Hrast, kao stablo posvećeno bogovima groma poput Zeusa, Jupitera ili germanskog Donara, smatran je prirodnim gromobranom i stoga najopasnijim mjestom.

Vječna dvojba: otvoriti ili zatvoriti?

Zanimljivo je da su postojala potpuno suprotna vjerovanja o tome što učiniti s vratima i prozorima. Dok je većina smatrala da sve treba čvrsto zatvoriti kako bi se spriječio ulazak zlih sila, drugi su savjetovali suprotno.

Vjerovali su da je potrebno otvoriti sva vrata i prozore kako bi se oluji, ili "gromovitoj kugli" ako uđe kroz dimnjak, omogućio slobodan prolaz kroz kuću, bez da se zadržava i čini štetu.

Ova dvojba savršeno ilustrira ljudsku nemoć i očajničke pokušaje da se pronađe bilo kakav način kontrole nad zastrašujućim silama prirode.