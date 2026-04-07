Ako imate ove predmete u kući, bacite ih odmah! Prema feng shuiju prizivaju zle duhove

Naš dom trebao bi biti utočište, mjesto mira i sigurnosti. No, prema drevnoj kineskoj vještini feng shui, ali i brojnim narodnim vjerovanjima, određeni predmeti koje držimo u životnom prostoru mogu narušiti sklad i postati magneti za negativnu energiju, pa čak i paranormalne aktivnosti.

Iako mnogi na to odmahuju rukom, stručnjaci upozoravaju da naizgled bezazleni ukrasi mogu unijeti nemir, prizvati nesreću ili stvoriti okruženje pogodno za boravak neželjenih entiteta.

Bez obzira na to smatrate li se praznovjernima ili ne, provjerite držite li u kući neke od ovih devet stvari koje, kako se vjeruje, potajno sabotiraju energiju vašeg doma.

Prazna stolica za ljuljanje

Iako može djelovati kao šarmantan i nostalgičan komad namještaja, prazna stolica za ljuljanje ima mračnu reputaciju u mnogim kulturama. Prema staroj irskoj legendi, prazna stolica za ljuljanje doslovno je otvoreni poziv nemirnim duhovima da u nju sjednu i nastane se u vašem domu.

Vjeruje se da, ako se stolica počne ljuljati sama od sebe, duh je već prihvatio poziv. Feng shui stručnjaci savjetuju da se na sjedalo uvijek stavi deka, jastuk ili lutka kako stolica nikada ne bi bila potpuno prazna i na taj način "zauzeta".

Satovi koji su stali

Pokvaren ili zaustavljen sat jedan je od najgorih predmeta koje možete imati u kući. On simbolizira stagnaciju, zaustavljeno vrijeme i blokiran napredak u životu. Prema feng shuiju, držanje predmeta koji više ne ispunjavaju svoju svrhu unosi "mrtvu" energiju u prostor i sprječava ukućane da krenu naprijed.

Posebno zlokobnim znakom smatra se ako pokvareni sat, nakon dugo vremena, iznenada otkuca ili zazvoni. U mnogim se kulturama to tumači kao predznak smrti u obitelji.

Ogledala na pogrešnim mjestima

Ogledala su moćni energetski alati koji mogu udvostručiti i pozitivnu i negativnu energiju. Njihov pogrešan smještaj smatra se jednim od najvećih feng shui propusta. Ogledalo postavljeno direktno nasuprot ulaznih vrata odbija svu pozitivnu energiju (chi) koja pokušava ući, ostavljajući dom energetski iscrpljenim.

Još je opasnije ogledalo okrenuto prema krevetu. Vjeruje se da ono može uzrokovati noćne more i nesanicu jer energija neprestano kruži dok spavate, a u nekim tumačenjima čak "poziva" treću osobu u bračnu vezu. Slomljena ogledala, pak, smatraju se izrazito nesretnima jer fragmentiraju energiju i donose nesreću.

Foto: ChatGPT

Kaktusi i druge bodljikave biljke

Premda su iznimno popularni i laki za održavanje, kaktusi i druge biljke s oštrim trnjem u feng shuiju se smatraju izvorom loših vibracija. Njihove bodlje stvaraju takozvane "otrovne strijele" koje odašilju agresivnu, oštru energiju.

To može dovesti do napetosti, svađa među ukućanima i općenito "bodljikave" atmosfere u domu. Jedina iznimka su ruže, kod kojih se smatra da ljepota i simbolika cvijeta nadjačavaju negativnost trnja.

Suho i uvelo cvijeće

Mnogi čuvaju osušene bukete iz sentimentalnih razloga, no prema feng shuiju, to je velika pogreška. Mrtve biljke, bilo da se radi o uvelom cvijeću u vazi ili suhim aranžmanima, predstavljaju energiju propadanja i smrti.

One doslovno isisavaju životnu energiju iz prostora, simboliziraju stagnaciju i sprječavaju ulazak svježe, vibrantne energije koja je potrebna za napredak.

Preparirane životinje i krzno

Lovački trofeji, preparirane životinje ili čak ukrasna krzna i kože nose tešku energiju smrti i nasilja. Ovi predmeti stvaraju izrazito yin, odnosno pasivnu i mračnu energiju, koja dom čini energetski teškim i može privući entitete niske vibracije.

Stručnjaci za feng shui upozoravaju da čak i male stvari, poput leptira uokvirenih pod staklom, imaju negativan učinak na harmoniju prostora.

Foto: ChatGPT

Stari predmeti s nepoznatom poviješću

Antikviteti i rabljeni predmeti mogu unijeti šarm u dom, ali i energiju svojih prijašnjih vlasnika. Nikada ne znate kakva je povijest vezana uz stari komad namještaja ili ukras.

Vjeruje se da se duhovi, i dobri i zli, mogu vezati za predmete koje su voljeli ili često koristili. U nekim slučajevima, demoni mogu koristiti takve predmete kao alate za ulazak u nečiji život.

Zbog toga se savjetuje oprez pri kupnji rabljenih stvari, a ako osjetite neobjašnjivu nelagodu, najbolje je takav predmet ukloniti iz doma.

Okrnjeno i slomljeno posuđe

Korištenje okrnjenih tanjura ili šalica s napuknutom drškom simbolizira siromaštvo i prihvaćanje oštećenog, nepotpunog stanja u životu. Prema drevnim vjerovanjima, jedenje iz takvog posuđa donosi slomljenu sreću i privlači financijske poteškoće.

Ono šalje poruku svemiru da pristajete na "mrvice" i manjak, umjesto na obilje i cjelovitost.

Stari kalendari

Kalendar koji pokazuje prošli mjesec ili godinu sidri energiju doma u prošlosti. To simbolički sprječava ukućane da se okrenu budućnosti, blokira nove prilike i zadržava ih u starim obrascima.

U nekim ekstremnijim tumačenjima, stari kalendar može čak "skratiti život" jer na negativan način naglašava prolaznost vremena.