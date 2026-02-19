U trgovini ste zatražili 15 dkg salame, a onda je nastao muk jer - nitko nikoga ne razumije

Dijalozi na hrvatskom postat će naša svakodnevica. Izmjene Zakona o strancima uvode obvezu učenja jezika, a Ranjeet Singh, koji je u Hrvatsku stigao iz Indije, već je počeo.

"Dobar dan, dobra večer, malo priče, malo riječi kao jedan, dva, tri, četiri, tristo. Znam, znam te stvari", priznaje nam ovaj radnik iz Indije.

Svjestan je da bez poznavanja jezika nema ni prave suradnje s kolegama, ali ni sa sve većim brojem domaćih gostiju.

"To je dobra ideja za upoznati se s jezikom domaćina. Ako radite s lokalnim kolegama to morate znati, morate učiti njihov jezik. Možete se tako bolje razumjeti i pričati slobodnije", navodi Ranjeet.

Hotelijeri svjedoče da radnici iz dalekih zemalja, unatoč barijeri, pokazuju izniman trud.

Strani radnici žele naučiti jezik

"Većinom su to radnici koji su iz dalekih zemalja i ne poznaju hrvatski jezik, u biti ne poznaju ni jedne riječi, ali imaju izrazitu volju da nauče što prije i što bolje barem one osnovne riječi i ostvare neku komunikaciju, kažem i s gostima i kolegama", ističe direktorica prodaje i marketinga u hotelu Kristina Rogaljska.

Pa država zato želi uvesti obveze učenja hrvatskog jezika nakon godine dana boravka, kao uvjet za produljenje dozvole za boravak i rad.

"Idemo prema tome da omogući i obveže na učenje barem temeljnih, da se postigne barem temeljno poznavanje hrvatskog jezika, a onda vjerujemo da oni radnici koji ostanu zbog posla dulje u Hrvatskoj sigurno da će onda i bolje ovladavati hrvatskih jezikom", napominje ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.

Ingrid iz Argentine potvrđuje da se trud isplati, a osmijeh gosta najbolja je nagrada.

Olakšanje i za radnike i poslodavce

"Pokušavam pričati hrvatski, a ljudi su vrlo ljubazni kad im kažem, ok pričam samo malo hrvatski, malo govorim, ljudi su oduševljeni. Ali ako kažem pričam samo malo hrvatski i učim hrvatski, sve je dobro", objašnjava Ingrid.

Za ugostitelje je to ključ opstanka usluge, dok lokalne vlasti u vaučerima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje vide put prema stvarnoj integraciji.

"Jako je bitno zbog sam integracije na radno mjesto, a isto tako i u društvo. Pošto je ovo jedna uslužna djelatnost gdje je bitna komunikacija s gostima jer ne znaju svi engleski, jako nam je bitno da se lagano oni prilagođavaju našim gostima", ističe ugostitelj Vedran Cvitković.

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta kazao je da su osigurana financijska sredstva za besplatno učenje hrvatskog jezika. "Naš je cilj da svi oni koji rade u Hrvatskoj poznaju i temelje hrvatskog jezika", dodao je.

Hrvatski jezik više nije samo izbor, već obveza koja bi stranim radnicima i poslodavcima trebala olakšati život.