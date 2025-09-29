Smrznuti grašak ovako će biti sočniji: 'Ako se pravilno pripremi, bit će savršen prilog'

Iako je svježi grašak prava poslastica, njegova sezona je kratka i nije uvijek dostupan. Srećom, uvijek se možete osloniti na smrznutu alternativu iz škrinje. To ne znači da se morate odreći vrhunskog okusa ili neprestano nadzirati lonac kako se grašak ne bi prekuhao.

Dok je kuhanje u vodi najčešći način pripreme povrća poput brokule i kupusa, kuharica Katie Vine s portala Dinners Done Quick preporučuje da zaboravite na štednjak i umjesto njega koristite fritezu na vrući zrak, piše Express.

"Ako se pravilno pripremi u fritezi, grašak će biti sočan i savršen prilog", rekla je Vine i predložila recept s pršutom, parmezanom i ljutikom, no napomenula je da je ovo povrće nevjerojatno prilagodljivo te da se lako može uklopiti u različita jela prema vašem ukusu.

Foto: Freepik

Recept za kremasti grašak s pršutom iz friteze

Prije nego što krenete s pripremom, Katie ističe jednu ključnu stvar. Budući da su zrna graška sitna, vrlo je vjerojatno da će propasti kroz rešetku košare vaše friteze. Kako biste to spriječili, možete jednostavno ukloniti rešetku ili, još bolje, u košaru staviti manju vatrostalnu posudu u kojoj ćete pripremati jelo.

Sastojci (za četiri osobe):

Dvije šalice smrznutog graška (oko 300-350 g)

85 g pršuta, narezanog na kockice ili tanke trakice

Jedna ljutika, sitno nasjeckana

Jedna čajna žličica češnjaka u prahu

Jedna i pol čajna žličica pilećeg temeljca u prahu (ili pola kocke za juhu)

Pola čajne žličice soka od limuna

Pola čajne žličice soli (po želji, ovisno o slanoći pršuta i temeljca)

Četvrtina čajne žličice crnog papra

Četvrtina šalice listića parmezana

Foto: Freepik

Priprema:

Započnite tako da zagrijete svoju fritezu na vrući zrak na 180 stupnjeva Celzija. U vatrostalnu posudu koja stane u košaru friteze stavite nasjeckani pršut i ljutiku. Kada se friteza zagrije, stavite posudu unutra i pecite 7 minuta na 180 stupnjeva Celzija, odnosno dok pršut i ljutika ne počnu dobivati zlatnosmeđu boju. Ovaj korak je važan kako bi se okusi karamelizirali, a da pritom grašak kasnije ne zagori. Ako ne volite karamelizirani okus, ovaj korak možete preskočiti i sve sastojke peći zajedno. Dok se pršut i ljutika peku, u zdjeli srednje veličine pomiješajte smrznuti grašak, češnjak u prahu, temeljac, sol, papar i limunov sok. Dobro promiješajte da se svi sastojci sjedine. Nakon što je isteklo 7 minuta, pažljivo izvadite posudu iz friteze, dodajte mješavinu s graškom te sve zajedno promiješajte. Vratite posudu u fritezu i pecite dodatnih 3 do 5 minuta, dok se grašak potpuno ne zagrije, ali pripazite da se ne smežura previše. Kada se grašak počne borati, to je znak da gubi vlažnost i da će postati suh. Preporučuje se provjeriti grašak nakon tri minute, a zatim svaku minutu dok ne bude gotov kako biste izbjegli prekuhavanje. Za kraj, jelo pospite listićima parmezana i poslužite odmah. Po želji, možete dodati i krišku limuna za dodatnu svježinu.

Ako pak želite postići hrskavu teksturu, grašak prvo dobro osušite papirnatim ručnicima kako biste uklonili što više vlage te dodajte malo ulja koje će pomoći u postizanju hrskavosti tijekom pečenja.

