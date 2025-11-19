Godinama se borila s 'tvrdoglavim salom': Šokirala se kada je saznala uzrok masnih naslaga

Jessica Rout (29) ostala je zapanjena kada je otkrila pravi uzrok upornih masnih naslaga na svom trbuhu, s kojima se borila još od tinejdžerskih dana. Godinama je vjerovala da je problem u njezinoj težini, no ni najstrože dijete nisu mogle ukloniti ono što je opisivala kao "viseći trbuh".

Majka iz Hulla u Engleskoj prvi je put primijetila da njezin trbuh izgleda drugačije još kao tinejdžerica. Pokušavala je smršavjeti kako bi ga se riješila, ali bez obzira na to koliko bi kilograma izgubila, njezin trbuh ostajao je isti, što je ozbiljno narušilo njezino samopouzdanje.

Tinejdžerske nesigurnosti i skrivanje tijela

Rout se prisjeća kako se u mladosti osjećala drugačije od prijateljica.

"Kada bih se kao tinejdžerica spremala s djevojkama za izlazak, primijetila bih da je moj trbuh drugačiji. Stalno sam ga pokušavala sakriti ili očajnički gubiti kilograme u nadi da će nestati. Čak i kada sam imala najmanje kilograma, tijekom srednje škole, on je i dalje bio tu", ispričala je.

"Sjećam se da sam obožavala majice i haljine peplum kroja jer su ga mogle sakriti. Odrastajući, nikada nisam vidjela nekoga u časopisima ili na televiziji s tijelom poput mojeg", dodala je. "Veličina se mijenjala tijekom godina, kao i tijelo svake žene. U trudnoći se, naravno, povećao, ali to je prirodno."

Njezina borba s izgledom bila je dodatno otežana okrutnim komentarima na internetu, zbog kojih je u jednom trenutku ozbiljno počela razmišljati o operaciji.

"Rugali su mi se. Moj viseći trbuh u prošlosti je jako utjecao na mene, posebno u tinejdžerskim godinama. Vodila sam brojne bitke u glavi, pitajući se zašto baš ja imam takav trbuh", podijelila je.

Neuspješne dijete i mentalni umor

U pokušajima da promijeni svoje tijelo, isprobala je brojne programe za mršavljenje i dijete, uključujući popularne metode poput Slimming Worlda i Weight Watchersa, te razne oblike restriktivne prehrane, no ništa nije djelovalo.

"Pokušavala sam sve da ga sakrijem. Nosila sam steznike da ga 'usisaju', držala sam smiješne dijete, kupovala najužu odjeću za oblikovanje tijela koju sam mogla pronaći. Rastuži me kada se sjetim koliko me to psihički iscrpljivalo", priznaje. "Ako bih išla na odmor, moj trbuh bi mi stalno bio na pameti. 'Kako da ovo sakrijem u kupaćem kostimu?' Stalno sam se uspoređivala s tijelima drugih žena."

Konzultacije s kirurgom i šokantno otkriće

Godine 2016. Rout je odlučila potražiti stručnu pomoć i zakazala je konzultacije s plastičnim kirurgom.

"Kirurg je pregledao moj trbuh i odmah me pitao jesam li rađala, što samo pokazuje koliko brzo ljudi donose pretpostavke o ženskom tijelu. Pretpostavljam da je to zato što neke žene nakon trudnoće dobiju takozvani 'mamin trbuh', na koji je moj nalikovao", prisjeća se.

Kirurg joj je objasnio da se višak kože može ukloniti samo operacijom, ali da je riječ o dugom i opasnom zahvatu. Savjetovao joj je da pričeka dok ne završi s planiranjem obitelji, piše Mirror.

Tek kasnije, nakon dodatnih pregleda, otkrila je pravi uzrok svog stanja – genetski poremećaj poznat kao Ehlers-Danlosov sindrom (EDS). Riječ je o skupini nasljednih poremećaja koji utječu na vezivno tkivo, a simptomi uključuju hipermobilne zglobove, izrazito rastezljivu kožu i sklonost modricama.

Od srama do inspiracije na društvenim mrežama

Nakon dijagnoze, Jessica je odlučila prihvatiti svoje tijelo i pokrenula Instagram profil kako bi pomogla i drugim ženama koje se osjećaju nevidljivo. Njezina stranica, @jesslourx_, postala je platforma za promicanje pozitivne slike o tijelu, a njezini videi, u kojima se odijeva ponosno pokazujući svoj trbuh, prikupili su milijune pregleda.

"Pokrenula sam stranicu kako bih promijenila narativ na društvenim mrežama. Želim predstavljati žene koje se osjećaju neviđeno, jer znam da nisam jedina na svijetu s ovakvim trbuhom. To je češće nego što mislimo", kaže Jessica.

Iako se suočava s negativnim komentarima, njezina misija je jača od mržnje.

"Naravno da dobivam negativne komentare, to je tužna stvarnost u kojoj živimo. Ali pomogla sam i tisućama žena da se osjećaju viđeno. Predstavljam tijela mnogih drugih žena, mijenjam narativ. Brendovi, časopisi i televizija moraju postati otvoreniji i shvatiti da postoji cijela publika koja čeka da bude predstavljena. Ako oni to ne mogu, onda ću ja."

Jessica poručuje da su "mamin trbuh", "pregačasti trbuh" ili "viseći trbuh" normalni i lijepi. Problem je, kaže, što se rijetko viđaju u javnosti, zbog čega privlače negativnu pozornost.

"Trolovi će uvijek postojati, sve dok im društvene mreže to dopuštaju. Možete biti manekenka veličine 34, i opet će imati svoje mišljenje", zaključuje. "Nemam što poručiti trolovima, osim da vjerojatno vode tužan i usamljen život. Ja ću nastaviti pokazivati da smo svi vrijedni. Naša tijela zaslužuju biti na jumbo plakatima i web stranicama. Ne trebamo ih se sramiti."

