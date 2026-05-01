Uznemirujuća snimka iz Jeruzalema: Muškarac napao časnu sestru nasred ulice

Upozoravamo čitatelje da je snimka uznemirujuća.

Izraelska policija objavila je uznemirujuću videosnimku koja prikazuje napad na časnu sestru u Jeruzalemu, a koji se dogodio prije tri dana.

Na snimci se vidi kako muškarac prati ženu, zatim je naglo gura na tlo, nakratko se udaljava, a potom se vraća i počinje je udarati dok leži bespomoćna. Incident su na kraju prekinuli prolaznici koji su intervenirali i zaustavili napadača.

Potvrđena autentičnost

Autentičnost snimke potvrđena je analizom lokacije – raspored zgrada, stabala i pješačkih staza odgovara ranijim snimkama tog područja. Datum događaja dodatno je verificiran službenim priopćenjem izraelskog Ministarstva vanjskih poslova, koje je potvrdilo da se napad dogodio 28. travnja.

Prema dostupnim informacijama, napadač je 36-godišnji muškarac koji je ubrzo nakon incidenta uhićen, piše BBC.

Organizacije koje prate stanje na terenu upozoravaju kako su napadi na kršćanske zajednice u istočnom Jeruzalemu i diljem Izraela u porastu posljednjih godina.

Snimka koja je sada izašla u javnost dodatno je potaknula zabrinutost zbog sigurnosti vjerskih manjina na tom području.

