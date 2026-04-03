Ella Dvornik s kćerima zarobljena u kući na Braču radi jake bure: Pokazala kako provode praznike

Influencerica Ella Dvornik (35) uskrsne blagdane provodi s kćerima Balie Dee i Lumi Wren u Sutivanu na otoku Braču, u kući svoje majke Danijele Dvornik (60). Ipak, idilični otočki odmor pretvorio se u borbu s dosadom i lošim vremenom, što je Ella podijelila sa svojim pratiteljima u iskrenoj i duhovitoj objavi na Instagramu.

Praznici u Sutivanu pod opsadom vjetra

"Treći dan nam već puše vjetar i hladno je", započela je Ella svoju objavu, otkrivajući kako su ona i njezine kćeri zarobljene u kući. Problem je, kako kaže, što djevojčice nisu spakirale jakne, pa su izlasci nemogući. U pratećem videu prikazala je kako obitelj krati vrijeme - uz kavu, crtanje i dječju igru. Dok se vani vidi uzburkano more i snažan vjetar koji joj je, kako je napisala, gotovo onemogućio trčanje, unutra vlada mješavina kreativnosti i obiteljskog kaosa. Ella je pokazala i zanimljivu trodijelnu sliku koju je naslikala dok su njezine kćeri energiju trošile skačući po krevetu na kojem se odmarala njihova baka Danijela.

Zbog kompliciranog sudskog aranžmana oko skrbništva, Ella je blagdane s kćerima morala organizirati ranije, proslavivši "Uskrs u subotu" kako bi se djevojčice na vrijeme mogle vratiti ocu Charlesu Pearceu u Istru.

Neočekivani zadatak: Imenovanje kokoši

Kako bi razbila monotoniju uzrokovanu lošim vremenom, Ella je najavila posjet majčinom polju i njezinim kokošima, a svojim je pratiteljima dala poseban zadatak. "Nikako da odemo u mamino polje da upoznamo kokoši da vam ih snimim i da im smislimo imena skupa. Tako da molim vas da budete spremni sa ženskim imenima za kokoši danas popodne", napisala je i pokrenula lavinu kreativnih prijedloga.

Njezini pratitelji odmah su se uključili u raspravu, a komentari su bili ispunjeni maštovitim i duhovitim idejama. Među prijedlozima su se istaknuli "Koka Chanel", "Koko Jumbo", a drugi predlagali imena poput "Šarafeta" i "Asfaltina". Neki su bili još originalniji, pa se tako pojavio i prijedlog da se jedna kokoš nazove "Supa", što je nasmijalo mnoge. Ova interakcija još jednom je pokazala Ellinu sposobnost da i najobičniju situaciju pretvori u zabavan sadržaj za svoju zajednicu.

Iako su blagdani na Braču bili obilježeni neplaniranim boravkom u kući, objava Elle Dvornik prikazuje kako se i u takvim okolnostima mogu pronaći trenuci za smijeh, kreativnost i povezivanje s obitelji i pratiteljima. Umjesto savršenih fotografija s plaže, podijelila je stvaran i simpatičan isječak života, podsjetivši sve da ponekad najbolji planovi nastanu upravo onda kada se prvotni izjalove.

