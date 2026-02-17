Tamburaši s Dabrine snimke o policajcima sviračima: 'Šokirani smo što smo uvučeni u ovo'

Članovi Muške pjevačke skupine Divandžije su "šokirani i žalosni" što su uvučeni u centar "medijskih skandala i zbivanja na koje nikako nismo mogli utjecati", poručili su za Net.hr iz sastava koji se našao u centru zbivanja nakon što je u javnost dospjela snimka bivšeg ministra poljoprivrede i DP-ovog saborskog zastupnika Josipa Dabre, koji pjeva stihove koji aludiraju na poglavnika NDH Ante Pavelića.

Na snimci Dabro pjeva pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao", kojoj je dodao i stihove: "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", vjerojatno misleći na čelnika ustaške NDH koji je pokopan u Madridu, što je izazvalo žestoke reakcije saborskih zastupnika i drugih aktera političke scene. Domaći mediji odmah su se raspisali kako su dvojica članova tamburaškog sastava policajci, te da se jedan čak samoinicijativno javio svom nadređenom.

"Policijski službenik izrazio je žaljenje što se zatekao u tim okolnostima, koje, prema njegovim riječima, nije mogao pretpostaviti niti od ranije poznaje gospodina Dabru", poručili su iz brodsko-posavske policije.

Slijedom toga, zanimalo nas je imaju li policajci dozvolu nadležnog ministarstva za bavljenje dodatnom aktivnošću, kao i jesu li se ikada prije našli u situaciji poput ove.

'Među stalnim članovima nema policajaca'

Jer ipak, našli su se u fokusu javnosti, a nisu pjevali, nego samo svirali pjesmu koja bez dodatnih stihova nije sporna.

Iz sastava Divandžije su poručili da ne žele komentirati zbivanja i događaje koji oni nisu potaknuli, ali su poručili da trenutačno između svojih stalnih članova, nemaju niti jednu osobu koja ima zanimanje policijski službenik te nas uputili da se za sve informacije o policajcima obratimo policiji.

Ipak su dodali: "Napominjemo da u MPS Divandžije vrlo često sviraju i pjevaju također ljubitelji i promicatelji slavonske baštine koji sukladno svojim mogućnostima odlaze na naše nastupe".

Kažu da njihov sastav nastoji očuvati slavonske tradicijske pjesme i napjeve. "Ne izvodimo komercijalnu vrstu glazbe i ograđujemo se od svih ostalih napjeva i pjesama koje mi kao Muška pjevačka skupina Divandžije nismo inicirali ili izveli", zaključuju u odgovoru za naš portal.

Podsjetimo, na Facebooku je u nedjelju objavljena videosnimka s "pokladnog jahanja" u Komletincima, sela u Vukovarsko-srijemskoj županiji, na kojoj Dabro ovoga vikenda pjeva pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao”, poznatu i pod nazivom "1928.”.

Nakon što je dodao sporne stihove, Dabro je također kazao: "samo za Milorada", aludirajući na zastupnika SDSS-a Milorada Pupovca, koji je oštro osudio Dabrin istup.

DORH je potvrdio da provodi izvide vezano uz snimku.

