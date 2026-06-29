Dabro kreće sa snimanjem albuma: Doznajemo pjesme koje će biti na njemu, najavljuje i spot

Josip Dabro najavio je pred kamerama RTL-a još u veljači ove godine album domoljubnih pjesama za sve svoje fanove. Rekao je tada da se ne planira ispričati. Dajana Šošić pitala ga je tada je li mu neugodno zbog veličanja lika i djela Ante Pavelića.

"Prije svega, to je bilo zbog poklada. A ako idete u tom kontekstu da me pitate je li mi neugodno - nije mi neugodno", rekao je te dodao kako to ne bi pjevao izvan poklada. Međutim, pojavila se još jedna snimka snimljena izvan poklada.

"U mojoj kući s mojim prijateljima, ja ću pjevati ono što ja hoću. Nitko mi to neće zabranjivati", odlučno je rekao. Na pitanje je li trebao svirati harmoniku na snimci gdje se čuo sporni stih, Dabro je rekao:

"Rekao sam da inače sviram harmoniku i evo, ovim putem ću najaviti, s obzirom na to da nisam stigao na Doru i nisam se stigao plasirati na Eurosong. Snimit ću jedan album domoljubnih pjesama za sve moje fanove koji su mi se javili u zadnjih par dana".

Deset pjesama na albumu

Ono što je prvo otkrio za RTL Danas našoj reporterki Dajani Šošić, Josip Dabro sada nam je i potvrdio.

Naime, saborski zastupnik sredinom će kolovoza krenuti sa snimanjem domoljubnih pjesama.

"Za prvu pjesmu "Tjeraju me do tamnice puste" bit će snimljen i autentični spot iz vremena nastanka te pjesme u kojem ću sudjelovati", poručuje za RTL Danas.

Dabro nam je otkrio i koje će se točno pjesme nalaziti na albumu.

Tjeraju me do tamnice puste Kad je Stjepan Radić umirao (stara narodna izvedba) Ustani bane Jelačiću Marjane, Marjane Vila Velebita Vezak vezla Hrvatica Mlada Oj Hrvatska mati Ovim su šorom Korak ide za korakom Odavno smo graničari stari

Aranžmane će raditi Stipo i Ćibo

Aranžmane pjesama radit će Stjepan Đurković - Stipo i Zvonimir Rukavina - Ćibo. Snimanje će početi početkom kolovoza u studiju “ZiS DUR” kod Stjepana Đurkovića - Stipe!

Podsjetimo, saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro i prošlu je subotu upao u oči javnosti kada je na Facebooku objavio snimku na kojoj pjeva dio pjesme "Kad je Stjepan Radić umirao". Napravio je to, kako je napisao, "na molbu brojnih pratitelja u spomen na braću Radić i tragični atentat u Beogradu". Na snimci se čuje kako Dabro pjeva stihove "kad Puniša tri metka ispali, Pavla ubi, a Stjepana rani", a potom dodaje i stih "ubiše nam Stjepana Radića, a mi njima Karađorđevića",

Dabro je u veljači na pokladnom jahanju u Komletincima pjevao istu pjesmu, no tada je ubacio stih "u Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", aludirajući na ustaškog poglavnika Antu Pavelića koji je pokopan u Madridu. Prošli mjesec otkrio je kako je za to dobio kaznu u iznosu od 700 eura.