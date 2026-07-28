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'SVE NEUGODNIJE' /

Stiže val ekstremnih vrućina: Meteorolog otkrio kada će biti najgore

Slijedi nam jedno dulje stabilno i sunčano razdoblje uz sve izraženiju iznadprosječnu vrućinu

28.7.2026.
6:05
Dorian Ribarić
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Od danas pod utjecajem anticiklone koja će se jedno dulje razdoblje zadržati nad našim krajevima uz dotok toplijeg zraka, a uskoro nam kreće i novi toplinski val te izražena vrućina.

UTORAK

Ujutro još će nešto zaostalih oblaka biti u nizinskom dijelu zemlje, no uglavnom suho. Na Jadranu i predjelima uz njega zato većinom sunčano. Naime, vjetar na kopnu slab, a na moru slaba do umjerena bura, pod Velebitom ponegdje i jaka.

Već sredinom dana, ali i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno ponegdje i potpuno sunčano. Vjetar slab, bit će i vruće s temperaturom oko 30 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu, slično. Izdizanje oblaka te većinom sunčano i mirno. Tek će mjestimice biti slabog do umjerenog sjeverozapadnog vjetra. Podjednako vruće kao i danas, oko 30-31 stupnja.

U Dalmaciji pretežno sunčano, tek vrlo mala mogućnost za koji pljusak postoji u zaleđu uz lokalni razvoj oblaka, većinom uz granicu sa BIH. Bit će i mirno, tek ponegdje slab do umjeren, češće slab vjetar s mora. Temperatura između 30 i 32 Celzija.

I na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, bura će sasvim oslabjeti, ali će u riječkom zaleđu, u gorju, pa i u Lici biti lokalno razvoja oblaka uz manju šansu za poneki kraći pljusak. Temperatura oko 31-32 stupnja uz more, a između 27 i 29 u gorskim krajevima.

DO KRAJA TJEDNA NA KOPNU

Slijedi nam jedno dulje stabilno i sunčano razdoblje uz sve izraženiju iznadprosječnu toplinu, tj. dnevnu vrućinu. Na kopnu već od četvrtka dnevna temperatura nerijetko iznad 35 Celzija, a do vikenda i noći će ponegdje biti tople. Kreće tako novi toplinski val.

DO KRAJA TJEDNA NA MORU

Na Jadranu obilje sunca, tople i vrlo tople, tj. tropske noći, a redat će se vrlo vrući dani. I ovdje nerijetko danju iznad 35 pa i 36 stupnjeva, a tek će ponegdje tijekom popodneva kakvo takvo olakšanje donositi slab do umjeren maestral. Vraća se tako pravo ljeto, ali i izražena vrućina koja će potrajati, a bit će tako i sve neugodnija.

VrijemeVrijeme DanasVremenska PrognozaToplinski ValVrućina
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