Stiže pakao iz Sahare, temperature u Europi i do 47°C: 'Jedna od najopasnijih anomalija!'

"Nemilosrdna atmosferska pećnica" usmjerila se prema Pirenejskom poluotoku, a ekstremni toplinski val prijeti da će ovog tjedna temperature podići na nevjerojatnih 45 do 47 °C, što bi moglo dovesti i do obaranja temperaturnih rekorda, donosi Severe Weather.

Nadolazeća vrućina nije samo uobičajeno ljetno zatopljenje; riječ je o ekstremnom prodoru pregrijanog zraka koji izravno stiže iz Sahare, dok se nova toplinska kupola uspostavlja nad jugozapadnom Europom. Stanovnici Andaluzije pa sve do unutrašnjih ravnica pripremaju se za ekstremne uvjete u kojima će dnevne temperature dosezati granice izdržljivosti ljudi, ali i opteretiti lokalnu infrastrukturu.

Noćno osvježenje gotovo će potpuno izostati jer se očekuje da se temperature tijekom noći neće spuštati ispod srednjih i viših 20 stupnjeva Celzijevih. To će dodatno povećati fiziološko opterećenje za milijune stanovnika.

Dok se tvrdoglava toplinska kupola visokog tlaka usidrava nad jugozapadnom Europom, Španjolska se priprema za ono što meteorolozi upozoravaju da bi mogla biti jedna od najintenzivnijih i najopasnijih toplinskih anomalija ranog ljeta u novijoj povijesti.

Koji je uzrok ovog ekstremnog događaja?

Glavni uzrok ovog ekstremnog događaja snažan je blokirajući atmosferski obrazac koji karakterizira prostrana anticiklona u višim slojevima atmosfere – klasična toplinska kupola usidrena iznad jugozapadne Europe. Dodatno je pojačava izolirani sustav niskog tlaka zapadno od područja, koji usmjerava iznimno vruću i suhu zračnu masu izravno iz Sahare preko Pirenejskog poluotoka. Riječ je o klasičnom toplom prodoru, ali s temperaturama koje bi na visini od oko 1500 metara mogle prelaziti 30 °C.

Lokalni utjecaj reljefa imat će ključnu ulogu u podizanju temperatura pri tlu prema granici od 47 °C. Dok se atmosferski vjetrovi budu širili preko poluotoka, lokalni učinak spuštanja zraka niz padine (fenski učinak) iznad unutrašnjih visoravni i planinskih područja prisilit će zračne mase na brzo spuštanje prema istočnim i južnim nizinama.

Tijekom tog procesa dolazi do adijabatskog zagrijavanja – zrak se pri spuštanju komprimira, dodatno zagrijava i gubi preostalu vlagu, čime se ekstremna vrućina još više pojačava. Upravo taj mehanizam objašnjava zašto južne i istočne španjolske ravnice, posebice doline rijeka Guadalquivir i Ebro, ali i regije poput Murcije i Castille-La Manche, često bilježe najviše, gotovo rekordne temperature.

Foto: Severe Weather

Što je toplinska kupola?

Glavni uzrok ekstremnih vrućina je snažna anticiklona, poznata kao toplinska kupola (Heat Dome), koja se zadržala nad jugozapadom Europe. Riječ je o meteorološkoj pojavi u kojoj područje visokog tlaka djeluje poput poklopca, zarobljavajući vrlo topao zrak pri tlu i sprječavajući prodor svježijih zračnih masa.

Dodatno zagrijavanje uzrokuje i priljev izrazito toplog i suhog zraka iz Sahare. Meteorološki modeli pokazuju da će temperatura zraka na visini od oko 1500 metara dosezati čak 30 do 31 Celzijev stupanj, što je iznimno rijetka pojava za ovo doba godine i jasan pokazatelj koliko će vrućina biti intenzivna.

Na pojedinim područjima dodatno će zagrijavanje uzrokovati i spuštanje suhog zraka s planinskih područja prema nizinama, poznato kao fenski učinak, zbog čega bi temperature lokalno mogle biti još više od prognoziranih.

Mogu pasti temperaturni rekordi

Ako se prognoze ostvare, pojedini dijelovi Španjolske mogli bi se približiti nacionalnom rekordu od 47,6 Celzijevih stupnjeva, izmjerenom u kolovozu 2021. godine u La Rambli pokraj Córdobe.

Posebno se ističe regija Murcia, gdje meteorolozi smatraju da postoji najveća mogućnost obaranja lokalnih temperaturnih rekorda. Vrlo blizu dosadašnjih maksimuma mogla bi biti i dolina rijeke Ebro.

Podsjetimo, europski temperaturni rekord iznosi 48,8 Celzijevih stupnjeva, a izmjeren je 11. kolovoza 2021. u Sirakuzi na Siciliji.

Noći neće donositi olakšanje

Osim ekstremno visokih dnevnih temperatura, stanovnike očekuju i tzv. tropske noći. U mnogim gradovima temperatura se ni tijekom noći neće spuštati ispod 25 Celzijevih stupnjeva, što će dodatno povećati opterećenje organizma, osobito kod starijih osoba, djece i kroničnih bolesnika.

Meteorolozi upozoravaju da dugotrajna izloženost visokim temperaturama povećava rizik od dehidracije, toplinske iscrpljenosti i toplinskog udara, dok će rad na otvorenom biti posebno opasan za građevinske radnike, poljoprivrednike i sve koji veći dio dana provode na suncu

Foto: Severe Weather

Velika opasnost od požara

Ekstremna vrućina, vrlo nizak udio vlage u zraku i suh vjetar značajno povećavaju opasnost od šumskih požara diljem Pirenejskog poluotoka.

Meteorolozi upozoravaju da bi se novi požari u takvim uvjetima mogli vrlo brzo širiti i poprimiti velike razmjere, zbog čega će opasnost od požara tijekom cijelog tjedna biti na najvišoj razini.

Istodobno, nad istočnom Europom spušta se hladniji zrak, što dodatno pridonosi stvaranju snažne blokirajuće anticiklone nad jugozapadom kontinenta.

Foto: Severe Weather

Upravo taj raspored atmosferskih sustava omogućuje zadržavanje toplinske kupole iznad Španjolske i Portugala. Meteorolozi pritom napominju da će tijekom idućih dana pratiti hoće li se toplinska kupola krajem srpnja ponovno proširiti prema zapadnoj i srednjoj Europi.

Prema trenutačnim prognozama, vrhunac toplinskog vala očekuje se u četvrtak i petak. Tijekom vikenda sa zapada bi trebao početi pristizati svježiji i vlažniji atlantski zrak, zbog čega će temperature najprije pasti u Portugalu i zapadnoj Španjolskoj, dok će na istoku zemlje ekstremne vrućine potrajati nešto dulje.