Težak udarac za Marokance: Ostali su bez ključnih igrača uoči početka Mundijala

Uoči početka Svjetskog prvenstva nogometna reprezentacija Maroka zbog ozljeda je ostala bez dvojice startera, stopera Marseillea Nayefa Aguerda i lijevog krila Betisa Abdea Ezzalzoulija.

Umjesto njih na popis reprezentativaca za SP uvršteni su branič saudijskog Al-Fateha Marwane Saadane i napadač francuskog Angersa Amine Sbai.

Saadane i Sbai se nalaze u SAD-u i treniraju sa ostatkom reprezentacije. Saadane je u nedjelju u prijateljskoj utakmici protiv Norveške, koja je završila 1-1, ušao u drugom poluvremenu.

⁠Aguerd i Ezzalzouli igrali su za Maroko na prošlom svjetskom prvenstvu u Katru, gdje su ostvarili povijesni uspjeh osvojivši četvrto mjesto. U utakmici za broncu Maroko je izgubio od Hrvatske 1-2. Također, obojica su bila u postavi koja je u siječnju igrala u finalu Afričkog kupa nacija.

Ezzalzouli je ozlijedio desno koljeno u prijateljskoj utakmici protiv Norveške kada se je sudario sa reprezentativnim suigračem, dok je Aguerd bio izvan terena od ožujka. Prvo je bio na operaciji prepona, a nakon toga je slomio pubičnu kost. Izbornik Mohamed Ouahabi nadao se je da će se obojica oporaviti na vrijeme, ali u četvrtak se je morao suočiti s realnošću, te je umjesto ⁠Aguerda i Ezzalzoulija na reprezentativni popis uvrstio Saadanea i Sbaija.

Maroko u prvoj utakmici SP-a u subotu 13. lipnja na New York/New Jersey stadionu igra protiv peterostrukih svjetskih prvaka Brazila. Nakon toga očekuju ih dvoboji sa Škotskom i Haitijem.

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