Diletta Leotta izvještavala s otvaranja SP-a, bila u društvu legendi, pogledajte fotografije

Diletta Leotta, poznata talijanska sportska novinarka i reporterka koja prati nogomet, bila je poslovno na otvaranju 23. Svjetskog prvenstva, prateći utakmicu između Meksika i Južnoafričke Republike (2-0 za Meksiko).

Uz praćenje same utakmice, Diletta Leotta privukla je pažnju i druženjem s nogometnim legendama, objavivši na Instagramu niz fotografija s terena, uključujući selfieje s Ronaldinhom i Ronaldom Nazáriom, kao i grupnu fotografiju s Robertom Baggijem, Robertom Carlosom, Luísom Figom, Rudijem Völlerom i Giannijem Infantinom.

Uz fotografije je napisala:

"Neki se snovi ne ostvare odjednom. Rastu zajedno s tobom, korak po korak, sve dok jednog dana ne shvatiš da ih živiš. Svjetsko prvenstvo.“

Za ovu priliku Dilleta odabrala je kratku haljinu s rukavima i crne kožne čizme. Njene objave brzo su prikupile brojne pohvale pratitelja, koji su komentirali njen izgled i oduševljenje što mogu vidjeti toliko nogometnih velikana na jednom mjestu.

Tko je Diletta Leotta

Giulia Diletta Leotta (rođena u Cataniji 16. kolovoza 1991.) jedna je od najpoznatijih i najutjecajnijih talijanskih televizijskih voditeljica i sportskih novinarki današnjice. Rođena i odrastala na otoku Siciliji, Leotta je svoju medijsku karijeru započela još kao tinejdžerka na lokalnoj televiziji, a danas je lice koje se povezuje s prijenosima najgledanijih nogometnih utakmica Serie A.

Diplomirala je pravo na prestižnom sveučilištu LUISS u Rimu 2015. godine, ali je profesionalnu pozornost ipak stekla u medijima i sportskom novinarstvu. Nakon prvih televizijskih angažmana, među kojima su rad na Sky Sportu i vođenje sportskih emisija, njezin veliki iskorak uslijedio je kada je postala glavna voditeljica Serie A prijenosa za platformu DAZN od sezone 2018/19.

Leotta je poznata ne samo po profesionalnom pristupu sportu, već i po snažnoj prisutnosti na društvenim mrežama. Njezin Instagram profil prati više od devet milijuna ljudi, što je učinilo od nje jednu od najpoznatijih medijskih ličnosti u Italiji i šire.

Osim sportskog novinarstva, Leotta se povremeno pojavljuje i u drugim televizijskim formatima; 2020. je suvodila ugledni Festival di Sanremo, jedan od najvažnijih glazbenih festivala u Italiji.

U privatnom životu njezina je pozornost posljednjih godina također često u fokusu medija. U lipnju 2024. udala se za njemačkog nogometnog vratara Lorisa Kariusa, s kojim ima djecu, kćer Ariju rođenu 2023., a 2026. su dobili i sina Leonarda.