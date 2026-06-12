Pali su Facebook i Instagram: Korisnici diljem svijeta prijavljuju probleme

Korisnici diljem svijeta danas poslijepodne prijavljuju probleme u radu Facebooka, Messengera i Instagrama.

Prema prvim informacijama, poteškoće su počele oko 15.40 sati, a brojni korisnici navode kako ne mogu pristupiti svojim računima, dok se sadržaj na Facebooku učitava usporeno ili se uopće ne prikazuje.

Problemi su zabilježeni i na aplikaciji Messenger, gdje korisnici imaju poteškoća sa slanjem i primanjem poruka. Istodobno, smetnje u radu prijavljuju i korisnici Instagrama.