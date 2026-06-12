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SRUŠIO SE SUSTAV /

Pali su Facebook i Instagram: Korisnici diljem svijeta prijavljuju probleme

Pali su Facebook i Instagram: Korisnici diljem svijeta prijavljuju probleme
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Foto: Shutterstock

12.6.2026.
15:56
danas.hr
Shutterstock
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Korisnici diljem svijeta danas poslijepodne prijavljuju probleme u radu Facebooka, Messengera i Instagrama.

Prema prvim informacijama, poteškoće su počele oko 15.40 sati, a brojni korisnici navode kako ne mogu pristupiti svojim računima, dok se sadržaj na Facebooku učitava usporeno ili se uopće ne prikazuje.

Problemi su zabilježeni i na aplikaciji Messenger, gdje korisnici imaju poteškoća sa slanjem i primanjem poruka. Istodobno, smetnje u radu prijavljuju i korisnici Instagrama.

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