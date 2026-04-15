Prijeti širenje sukoba u Europi? Upozorenje iz Litve: 'Moramo biti spremni boriti se'

Predsjednik litvanskog parlamenta Juozas Olekas upozorio je da se trajni mir s Rusijom može postići isključivo iz pozicije snage, naglasivši kako bi neuspjeh zaustavljanja Moskve u Ukrajini mogao dovesti do daljnje agresije diljem Europe.

U razgovoru za Kyiv Independent Olekas je istaknuo da litvanski pogled na sigurnost proizlazi iz povijesnog iskustva sovjetske okupacije, ali i uvjerenja da ruski imperijalni način razmišljanja nadilazi samu političku elitu u Kremlju. Podsjetio je kako je i osobno obilježen tim nasljeđem – rođen je u Sibiru nakon što su mu obitelj deportirale sovjetske vlasti tijekom Drugog svjetskog rata.

Naglasio je da Litva snažno podupire Ukrajinu upravo zbog vlastitog iskustva borbe za slobodu, ističući da se Ukrajina danas ne bori samo za sebe, već i za obranu demokratskih vrijednosti u Europi. Litva pritom ostaje jedan od najčvršćih saveznika Kijeva, s više od milijardu eura vojne pomoći i dugoročnim financijskim obvezama za potporu obrani.

Imperijalne ambicije Rusije

Govoreći o Rusiji, Olekas je upozorio da imperijalne ambicije nisu ograničene samo na politički vrh, već su prisutne i u dijelu društva. Ipak, naglasio je važnost razlikovanja između ruskog režima i građana, podsjetivši na podršku koju su Litvi tijekom borbe za neovisnost pružali građani Moskve i Sankt-Peterburga.

Osvrnuo se i na sigurnosna upozorenja iz Ukrajine. Šef Glavne uprave za obavještajne poslove Ministarstva obrane Ukrajine, Kyrylo Budanov, nedavno je upozorio da bi Rusija već 2027. mogla ciljati baltičke države, a na pitanje koliko se ta procjena ozbiljno shvaća, Olekas je poručio da Litva iz vlastite povijesti zna kako se mir može očuvati samo spremnošću na obranu.

"Iz naše povijesti naučili smo da, kako bismo očuvali mir, moramo biti spremni boriti se. Uvijek moramo biti spremni na obranu", istaknuo je.

Širenje sukoba u Europi

Kao ključni sigurnosni izazov izdvojio je potrebu zaustavljanja ruske agresije u Ukrajini, upozorivši da bi u suprotnom moglo doći do širenja sukoba na druge dijelove Europe. Također je istaknuo važnost jedinstva među zapadnim saveznicima te potrebu jačanja zajedničkog odgovora na prijetnje.

Olekas je naglasio i da NATO mora prilagoditi svoj pristup novim sigurnosnim okolnostima, uključujući prijelaz s misije nadzora zračnog prostora na puni sustav protuzračne obrane u baltičkim državama.

Zaključno je poručio da povijest jasno pokazuje kako Rusija razumije jedino jezik sile i moći, zbog čega svaki budući mirovni pregovor mora biti vođen iz pozicije snage kako bi se osigurao trajan i stabilan mir.

POGLEDAJTE VIDEO: Božo Kovačević uoči četvrte obljetnice rata: 'Trumpov mir je zapravo darivanje ukrajinskog teritorija Putinu'