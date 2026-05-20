STRAŠNO

Zgrade uništene, ljude izvlačili iz ruševina: Stižu snimke ruskog napada

Foto: screenshot/x

Napada je bilo i u Odesi, gdje je Rusija pogodila stambene zgrade i vozila, a jedna jednokatna zgrada je uništena

20.5.2026.
8:17
Erik Sečić
Ruske snage u noći na srijedu pokrenule su napade na nekoliko ukrajinskih regija i pogodili višekatne stambene zgrade, poslovne objekte i druge civilne ciljeve. Dužnosnici su kazali da je ozljede zadobilo najmanje 11 osoba, javlja Kyiv Independent

Najmanje šest ljudi ozlijeđeno je u gradu Konotopu u Sumskoj oblasti, nakon što je pogođena višekatnica. Gradonačelnik Artem Semenihin naveo je da su u masovnom napadu urušena tri kata stambene zgrade. 

Nekoliko osoba izvučeno je iz ruševina, a hitne službe i dalje utvrđuju broj žrtava. Zbog nedostatka vozila hitne pomoći, ozlijeđene se u bolnice prevozi civilnim vozilima. Gradonačelnik je dodao da su oštećene kuće, stanovi i administrativne zgrade. U udaru je navodno uništen i gradski muzej. U Sumiju, središtu te regije, zabilježeni su prekidi u opskrbi električnom energijom.

Napadi i u Dnjipru  

Guverner Dnjepropetrovske oblasti Oleksandr Hanza kazao je pak kako je pet osoba ozlijeđeno u Dnjipru u napadu na skladište hrane u gradu. U bolnici su završile dvije osobe - muškarac i žena. 

Napada je bilo i u Odesi, gdje je Rusija pogodila stambene zgrade i vozila, a jedna jednokatna zgrada je uništena. 

Podsjetimo, Rusija redovito napada ukrajinske regije blizu linije bojišnice te pritom cilja energetsku i civilnu insfrastrukturu. 

POGLEDAJTE VIDEO: Vladimir Putin zaprijetio Sarmatom

UkrajinaRusijaVladimir PutinVolodimir ZelenskiNapad
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
