Zgrade uništene, ljude izvlačili iz ruševina: Stižu snimke ruskog napada
Napada je bilo i u Odesi, gdje je Rusija pogodila stambene zgrade i vozila, a jedna jednokatna zgrada je uništena
Ruske snage u noći na srijedu pokrenule su napade na nekoliko ukrajinskih regija i pogodili višekatne stambene zgrade, poslovne objekte i druge civilne ciljeve. Dužnosnici su kazali da je ozljede zadobilo najmanje 11 osoba, javlja Kyiv Independent.
Najmanje šest ljudi ozlijeđeno je u gradu Konotopu u Sumskoj oblasti, nakon što je pogođena višekatnica. Gradonačelnik Artem Semenihin naveo je da su u masovnom napadu urušena tri kata stambene zgrade.
Overnight, Russians continued targeting Ukraine's civilian population across several regions, targeting residential neighborhoods and infrastructure. There are dead and injured.
In Konotop, in the Sumy region, a Russian Shahed drone tore through a residential apartment block,…
Nekoliko osoba izvučeno je iz ruševina, a hitne službe i dalje utvrđuju broj žrtava. Zbog nedostatka vozila hitne pomoći, ozlijeđene se u bolnice prevozi civilnim vozilima. Gradonačelnik je dodao da su oštećene kuće, stanovi i administrativne zgrade. U udaru je navodno uništen i gradski muzej. U Sumiju, središtu te regije, zabilježeni su prekidi u opskrbi električnom energijom.
Napadi i u Dnjipru
Guverner Dnjepropetrovske oblasti Oleksandr Hanza kazao je pak kako je pet osoba ozlijeđeno u Dnjipru u napadu na skladište hrane u gradu. U bolnici su završile dvije osobe - muškarac i žena.
Napada je bilo i u Odesi, gdje je Rusija pogodila stambene zgrade i vozila, a jedna jednokatna zgrada je uništena.
Podsjetimo, Rusija redovito napada ukrajinske regije blizu linije bojišnice te pritom cilja energetsku i civilnu insfrastrukturu.
