Inspekcija češlja rudnik kod Vareša: Povišeno olovo u krvi mještana i male djece

Federalne vlasti u BiH priopćile su u četvrtak da su započele rasvjetljavanje okolnosti povišenih vrijednosti olova u krvi kod dijela stanovnika Vareša, poznatog rudarskog kraja u središnjoj Bosni.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma kaže da je počelo prikupljanje dokumentacije o stanju okoliša i mogućim posljedicama po zdravlje stanovništva. Vlada Federacije BiH ranije je formirala multidisciplinarni stručni tim koji treba analizirati dostupne podatke i predložiti daljnje mjere.

Prema ranijim medijskim objavama, zdravstvena testiranja pokazala su povišene vrijednosti olova u krvi kod dijela mještana Vareša, uključujući stanovnike naselja Pržići i Daštansko.

U jednoj analizi 44 uzorka bila su pozitivna na olovo, dok je kasnija analiza 111 uzoraka pokazala da 16 osoba prelazi referentne vrijednosti, uključivo i malu djecu.

Povišeno olovo u krvi

Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo dr. Siniša Skočibušić izjavio je ranije da su kod stanovnika Vareša utvrđene povišene vrijednosti olova u krvi, ali da nema zabrinutosti jer se ne radi o alarmantnim koncentracijama. No upozorio je da bi dugotrajna izloženost mogla predstavljati zdravstveni rizik.

Ministarstvo navodi da je reagiralo nakon zahtjeva Federalnoj upravi za inspekcijske poslove za hitan nadzor nad operatorom DP Metals BH d.o.o. Vareš, koji upravlja rudarskim pogonima na području Vareša. Riječ je o rudniku Rupice i pogonu Veovača, gdje se eksploatiraju rude olova, cinka, srebra i drugih mineralnih komponenti.

Vareš je tradicionalno rudarsko područje, a posljednjih godina ponovno je u središtu pozornosti zbog razvoja rudarskog projekta koji je ranije vodio Adriatic Metals, odnosno Eastern Mining, a potom DP Metals/Dundee Precious Metals.