FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OZBILJNA KRIZA /

Masovno trovanje kod susjeda: Među pogođenima i djeca mlađa od 6 godina

Masovno trovanje kod susjeda: Među pogođenima i djeca mlađa od 6 godina
×
Foto: Shutterstock/ilustracija

Posebno je zabrinjavajuće, dodaje se, što je olovo pronađeno i u nalazima petero djece mlađe od šest godina

6.2.2026.
12:04
Dunja Stanković
Shutterstock/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Masovno trovanje građana olovom u općini Vareš u susjednoj Bosni i Hercegovini prerasta u jedno od najozbiljnijih zdravstvenih kriza u toj zemlji, upozorilo je Udruženje građana Fojničani-Maglaj. 

Novi nalazi testiranja na prisutnost olova u krvi, objavljeni ovoga tjedna za više od 100 stanovnika Vareša, potvrdilo je da je trovanjem teškim metalom prisutno u puno većem opsegu nego što se mislilo.

Olovo u krvi potvrđeno je ne samo kod stanovnika u neposrednoj blizini deponije rudnika tvrtke DPM Metali u naseljima Pržići i Daštansko, nego i kod građana koji žive u središtu Vareša, prenosi Radio Sarajevo. Kod nekolicine su zabilježene izrazito velike koncentracije iznad referentne vrijednosti, koje "zahtijevaju posebnu medicinsku pažnju", upozorava se. 

"Prisutnost olovka u krvi predstavlja ozbiljan zdravstveni problem, jer u ljudskom organizmu ne postoji fiziološka potreba za olovom. Suvremena medicina smatra da ne postoji 'sigurna' doza olova za organizam", kažu stručnjaci iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane iz Zenice. 

Zahvaćena i djeca

Ranija istraživanja iz prosinca pokazala su da je kod 44 osobe pronađeni tragovi olova u krvi, a kod njih 17 vrijednosti su bile iznad granica. 

U međuvremeno je testirano još osoba, kod kojih su nalazi također alarmantni. Posebno je zabrinjavajuće, dodaje se, što je olovo pronađeno i u nalazima petero djece mlađe od šest godina. 

Dodatnu zabrinutost izazvao je potez rudarske tvrtke DPM Metali koja je uputila zahtjev kantonalnoj vladi za povećanje koncesijske naknade. 

"Ako se radi o pokušaju kompanije da ovim potezom kupi socijalni mir, jasno poručujemo da zdravlje građana nema cijenu i da je krajnje neprimjereno razgovarati o koncesivnih naknadama u trenutku kada su životi ljudi u Varešu ozbiljno ugroženi", poručuju stanovnici Pržića i Daštanskog.

Vršitelj dužnosti načelnika Općine Vareš Malik Rizvanović kazao je da će mu zdravlje građana biti prioritet ako osvoji mandat načelnika na skorim izvanrednim izborima. 

POGLEDAJTE VIDEO: Trovanje na poljudskom bazenu - Pet ljudi završilo u bolnici

OlovoRudnikTrovanjeBosna I Hercegovina
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx