Masovno trovanje kod susjeda: Među pogođenima i djeca mlađa od 6 godina

Masovno trovanje građana olovom u općini Vareš u susjednoj Bosni i Hercegovini prerasta u jedno od najozbiljnijih zdravstvenih kriza u toj zemlji, upozorilo je Udruženje građana Fojničani-Maglaj.

Novi nalazi testiranja na prisutnost olova u krvi, objavljeni ovoga tjedna za više od 100 stanovnika Vareša, potvrdilo je da je trovanjem teškim metalom prisutno u puno većem opsegu nego što se mislilo.

Olovo u krvi potvrđeno je ne samo kod stanovnika u neposrednoj blizini deponije rudnika tvrtke DPM Metali u naseljima Pržići i Daštansko, nego i kod građana koji žive u središtu Vareša, prenosi Radio Sarajevo. Kod nekolicine su zabilježene izrazito velike koncentracije iznad referentne vrijednosti, koje "zahtijevaju posebnu medicinsku pažnju", upozorava se.

"Prisutnost olovka u krvi predstavlja ozbiljan zdravstveni problem, jer u ljudskom organizmu ne postoji fiziološka potreba za olovom. Suvremena medicina smatra da ne postoji 'sigurna' doza olova za organizam", kažu stručnjaci iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane iz Zenice.

Zahvaćena i djeca

Ranija istraživanja iz prosinca pokazala su da je kod 44 osobe pronađeni tragovi olova u krvi, a kod njih 17 vrijednosti su bile iznad granica.

U međuvremeno je testirano još osoba, kod kojih su nalazi također alarmantni. Posebno je zabrinjavajuće, dodaje se, što je olovo pronađeno i u nalazima petero djece mlađe od šest godina.

Dodatnu zabrinutost izazvao je potez rudarske tvrtke DPM Metali koja je uputila zahtjev kantonalnoj vladi za povećanje koncesijske naknade.

"Ako se radi o pokušaju kompanije da ovim potezom kupi socijalni mir, jasno poručujemo da zdravlje građana nema cijenu i da je krajnje neprimjereno razgovarati o koncesivnih naknadama u trenutku kada su životi ljudi u Varešu ozbiljno ugroženi", poručuju stanovnici Pržića i Daštanskog.

Vršitelj dužnosti načelnika Općine Vareš Malik Rizvanović kazao je da će mu zdravlje građana biti prioritet ako osvoji mandat načelnika na skorim izvanrednim izborima.

