Nećete vjerovati što su Srbi servirali za ručak sinu Donalda Trumpa i zaručnici u Banja Luci

Donald Trump Jr, najstariji sin američkog predsjednika Donalda Trumpa, posjetio je u Banju Luku sa svojom zaručnicom Bettinom Anderson.

Uz pojačane sigurnosne mjere, Trump Jr. stigao je privatnim avionom direktno iz Sjedinjenih Američkih Država, a u centru grada dočekao ga je bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zajedno sa svojim najbližim suradnicima i koalicijskim partnerima. Nakon sastanka u Banskom dvoru, Trumpovog sina i njegovu zaručnicu Dodik je u utorak odveo na svoje obiteljsko imanje u Bakincima kod Laktaša, gdje su otišli na ručak.

Dolazak u restoran započeo je rakijom, a onda je poslužena i hrana.

Iako je logična pretpostavka da su Amerikancima servirani lokalni specijaliteti poput ćevapa, pljeskavica i kobasica, Kurir prenosi kako je Trumpu Jr. i njegovoj zaručnici servirano nešto sasvim "egzotično" za naše prostore - sushi, bao bunsi i tacosi.

"Velika nam je čast biti prepoznati kao mjesto koje može ispuniti najviše standarde globalnog gostoprimstva. Ponosni smo što smo zaokružili našu dugogodišnju tradiciju u ugostiteljskoj industriji još jednom posjetom na visokom nivou. Hvala cijelom timu koji je doprinio da ovaj dan bude besprijekoran", pohvalili su se na društvenim mrežama iz restorana.

Podsjetimo, 48-godišnji Donald Trump Jr. i 35-godišnja Bettina Anderson u vezi su od 2023. godine, nakon što su se upoznali u društvenim krugovima na Floridi. Zaručili su se početkom 2024. godine, što je privuklo veliku pažnju medija zbog njegovog nedavnog prekida s Kimberly Guilfoyle.

