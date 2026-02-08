Televizijska voditeljica u očaju moli otmičare: 'Platit ćemo, samo nam vratite majku'

Američka televizijska voditeljica Savannah Guthrie (54) i članovi njezine obitelji objavili su novi, potresni video u kojem mole za siguran povratak njezine otete majke Nancy Guthrie, poručivši otmičarima da su spremni platiti traženi iznos.

Guthrie već 14 godina radi kao suvoditeljica emisije Today na NBC Newsu. Također je glavna pravna dopisnica mreže i glavna voditeljica za praćenje izbora, a ranije je bila dopisnica NBC Newsa iz Bijele kuće.

Nancy Guthrie nestala je prošlog vikenda iz svog doma u Tucsonu u Arizoni, a vlasti vjeruju da je oteta, piše BBC.

U videu objavljenom u subotu navečer na Instagramu, Savannah Guthrie pojavljuje se u društvu brata i sestre te se izravno obraća otmičarima.

"Primili smo vašu poruku i razumijemo je", rekla je. "Molimo vas, vratite nam našu majku kako bismo mogli slaviti s njom".

"To je jedini način da pronađemo mir", nastavila je. "Ovo nam je neizmjerno vrijedno. I platit ćemo". U videu nije iznosila detalje o poruci na koju se poziva.

Nestala usred noći

Nancy Guthrie nestala je usred noći iz svoje kuće. Njezin nestanak primijetili su članovi crkvene zajednice kada se u nedjelju nije pojavila na misi. Istraga je pokazala da je kamera na ulaznim vratima kuće rano u nedjelju ujutro bila isključena i uklonjena.

U 2,28 po lokalnom vremenu aplikacija povezana s njezinim pacemakerom isključena je s telefona.

Vlasti su ranije ovog tjedna priopćile da još uvijek nisu identificirale osumnjičenika ni osobu od interesa. Za informacije koje bi dovele do njezina pronalaska ponuđena je nagrada od 50 tisuća dolara.

Poruka o otkupnini

Specijalni agent FBI-a Heith Janke potvrdio je da ured istražuje moguću poruku o otkupnini koja je poslana nekolicini medijskih kuća. Prema njegovim riječima, poruka je "sadržavala činjenice povezane s rokom i novčanom vrijednošću koju su tražili", izvijestio je NBC News.

Vlasti su u petak priopćile da su "svjesne nove poruke u vezi s Nancy Guthrie" te da "provjeravaju točnost informacija navedenih u njoj".

Voditeljica lokalne podružnice CBS Newsa rekla je za BBC da je postaja primila "poruku", ali nije željela ulaziti u detalje. Portal TMZ navodi da su otmičari tražili milijune dolara u kriptovaluti, koja se često koristi u kriminalnim aktivnostima jer ju je teško pratiti.

Raniji apeli obitelji

Obitelj je ranije objavila dva videa u kojima su izrazili spremnost na razgovor s otmičarima te zatražili dokaz da je Nancy Guthrie živa. U videu objavljenom u četvrtak, njezin sin Camron Guthrie potvrdio je da obitelj nije imala izravan kontakt s otmičarima.

"Moramo znati da je naša mama kod vas", rekao je: "Želimo razgovarati s vama".

FBI je u četvrtak uhitio jednu osobu zbog slanja lažne poruke o otkupnini.

Strah za njezin život

Obitelj i policija upozoravaju da bi Nancy Guthrie mogla biti u životnoj opasnosti jer nema pristup svojim lijekovima.

"Ona je bez svojih lijekova", rekla je Savannah Guthrie u ranijoj objavi: "Potrebni su joj da preživi. Potrebni su joj da ne pati".

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je prošlog tjedna da je razgovarao sa Savannah Guthrie i ponudio pomoć saveznih snaga sigurnosti.

"Mislim da nam ide jako dobro, što znači da imamo neke tragove, mislim da su vrlo snažni i mislim da bismo mogli dobiti odgovore prilično brzo", rekao je Trump novinarima u petak.

Šerif okruga Pima Chris Nanos rekao je da istražitelji još nisu bliže otkrivanju odgovornih, ali da rade pod pretpostavkom da je Nancy još uvijek živa.

"Trenutno vjerujemo da je Nancy još uvijek negdje vani. Želimo je vratiti kući", rekao je: "Svi su nam i dalje osumnjičenici".

