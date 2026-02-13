Javnost u nevjerici zbog Rubenove provokativne snimke: Nevjerojatno što je objavio nakon razvoda

Nedugo nakon što je u medijima odjeknula vijest da su Blanka Vlašić (42) i Ruben Van Gucht (39) službeno okončali brak, bivši suprug proslavljene hrvatske atletičarke izazvao je pažnju pratitelja na društvenim mrežama.

Na svom Instagram profilu Van Gucht je podijelio snimku iz restorana i noćnog kluba u Belgiji, gdje se u kadru vidi plesačica kako zavodljivo pleše tik uz njegov stol. Atmosfera videa sugerira opušten i razigran noćni izlazak, a objava je stigla gotovo istodobno s vijestima o razvodu.

Pratitelji nisu ostali ravnodušni, dok mediji i javnost bruje o detaljima razvoda s našom proslavljenom atletičarkom, Ruben se čini potpuno neopterećen, što je izazvalo brojne komentare i nagađanja na društvenim mrežama.

Podsjetimo, Blanka i Ruben vjenčali su se u svibnju 2022., a u studenom iste godine dobili su sina Monda. Vijest o razvodu nije iznenadila javnost jer su mediji već ranije nagađali da je brak u ozbiljnoj krizi, a prema pisanju portala vjerujem.hr, Blanka je za suprugovu navodnu nevjeru saznala još tijekom trudnoće.

Van Gucht je, pak, tvrdio da su živjeli u tzv. otvorenom braku, što je izazvalo brojne reakcije javnosti, dok se Blanka javno nije oglašavala, štiteći privatnost i dostojanstvo svoje obitelji.

