JE LI PRETJERAO? /

Javnost u nevjerici zbog Rubenove provokativne snimke: Nevjerojatno što je objavio nakon razvoda

Foto: Belga/ddp Usa/profimedia

Dok mediji i javnost bruje o detaljima razvoda s našom proslavljenom atletičarkom, Ruben se čini potpuno neopterećen

13.2.2026.
13:47
Hot.hr
Belga/ddp Usa/profimedia
Nedugo nakon što je u medijima odjeknula vijest da su Blanka Vlašić (42) i Ruben Van Gucht (39) službeno okončali brak, bivši suprug proslavljene hrvatske atletičarke izazvao je pažnju pratitelja na društvenim mrežama.

Na svom Instagram profilu Van Gucht je podijelio snimku iz restorana i noćnog kluba u Belgiji, gdje se u kadru vidi plesačica kako zavodljivo pleše tik uz njegov stol. Atmosfera videa sugerira opušten i razigran noćni izlazak, a objava je stigla gotovo istodobno s vijestima o razvodu.

Javnost u nevjerici zbog Rubenove provokativne snimke: Nevjerojatno što je objavio nakon razvoda
Foto: Instagram Screenshot

Je li mu ovo trebalo?

Pratitelji nisu ostali ravnodušni, dok mediji i javnost bruje o detaljima razvoda s našom proslavljenom atletičarkom, Ruben se čini potpuno neopterećen, što je izazvalo brojne komentare i nagađanja na društvenim mrežama.

Podsjetimo, Blanka i Ruben vjenčali su se u svibnju 2022., a u studenom iste godine dobili su sina Monda. Vijest o razvodu nije iznenadila javnost jer su mediji već ranije nagađali da je brak u ozbiljnoj krizi, a prema pisanju portala vjerujem.hr, Blanka je za suprugovu navodnu nevjeru saznala još tijekom trudnoće.

Van Gucht je, pak, tvrdio da su živjeli u tzv. otvorenom braku, što je izazvalo brojne reakcije javnosti, dok se Blanka javno nije oglašavala, štiteći privatnost i dostojanstvo svoje obitelji.

 

 

