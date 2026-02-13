Tko se nadao ovome? Severe Weather Europe: 'Stiže zona niskog tlaka, moguć je snijeg'

Najnovije prognoze za proljeće 2026. godine upućuju da bi slabljenje La Niñe moglo utjecati na sezonske vremenske prilike u Europi. Kako ističe Severe Weather Europe, predviđa se tendencija niskog tlaka iznad kontinenta i zona visokog tlaka iznad dalekog sjevera.

Foto: Screenshot/severe Weather

Osim toga, u stratosferi trenutačno započinje stratosfersko zagrijavanje, koje bi moglo utjecati na vrijeme krajem veljače i ožujka. Stratosfersko zagrijavanje je brz porast temperature i tlaka u stratosferi, a uzrokuje poremećaj polarnog vrtloga, a s vremenom i poremećaj u nižim slojevima atmosfere.

Foto: Screenshot/severe Weather

Krajem veljače i u ožujku, iznad zapadne i središnje Europe formirat će se zona niskog tlaka, stvarajući nestabilan vremenski obrazac iznad kontinenta. Temperature će tada iznad zapadnih, središnjih i sjevernih dijelova biti niže od uobičajenih. No, ne bi trebale padati ispod nule. Također, zona niskog tlaka donosi više oborina u zapadnoj, središnjoj i južnoj Europi.

Foto: Screenshot/severe Weather

Što je ENSO?

Proljeće će biti pod utjecajem promjena na Tihom oceanu. ENSO (El Niño Southern Oscillation) je područje ekvatorijalnog Tihog oceana koje se mijenja između toplih i hladnih faza. Faze se obično mijenjaju u razdoblju od oko jedne do tri godine. Hladna ENSO faza zove se La Niña, a topla faza El Niño, a imaju različiti utjecaj na tlak i vrijeme.

Između faza ENSO prelazi pod utjecajem tropskih pasatnih vjetrova, Oni su stabilni i postojani, a obično pokreću ili zaustavljaju određenu fazu.

Prema posljednjim analizama, El Niño (toplija faza) se počinje uspostavljati u istočnim dijelovima, a prognostičari predviđaju da će se širiti prema zapadu. Dok La Niña (hladnija faza) slabi, nova faza već se vidi u dugoročnim prognozama. Prema njima, do ljeta će doći do brzog prijelaza u El Niño.

Foto: Screenshot/severe Weather

Moguć je i snijeg?

Europski model ECMWF za proljeće, točnije od ožujka do svibnja, predviđa područje visokog tlaka iznad Sjevernog Atlantika i jugoistočne Europe. Ipak, nad središnjim i zapadnim dijelovima kontinenta zadržala bi se tendencija nižeg tlaka, što je slično obrascima iz godina u kojima je La Niña slabjela.

Kao rezultat, prognoza temperature pokazuje toplije vrijeme prema jugoistoku, ali i trend normalnih do ispodprosječnih temperatura u zapadnim, sjevernim i sjeverno-središnjim dijelovima Europe. Osim toga, prognozira se više oborina nad većim dijelom kontinenta, što signalizira nestabilnu proljetnu sezonu, što je i očekivano s obzirom na anomaliju niskog tlaka iznad Europe koja donosi više vlage na kontinent.

Foto: Screenshot/severe Weather

Kombinacijom hladno zraka i povećanih oborina može padati i snijeg u rano proljeće. Naime, on još može iznenaditi sjeverne, središnje i istočne dijelove Europe. S obzirom na to da je proljeće prijelazno razdoblje između najhladnijeg i najtoplijeg dijela godine, to znači da još uvijek postoji mogućnost snijega u prvoj polovici sezone.

