PRINOVA U OBITELJI POTPREDSJEDNIKA /

JD Vance i supruga podijelili sretne vijesti: Otkrili i spol četvrtog djeteta

JD Vance i supruga podijelili sretne vijesti: Otkrili i spol četvrtog djeteta
Foto: Tom Brenner/afp/profimedia

21.1.2026.
6:38
Dunja Stanković
Tom Brenner/afp/profimedia
Potpredsjednik SAD-a JD Vance i njegova supruga Usha u srpnju će dobiti svoje četvrto dijete, dječaka, objavio je par u zajedničkoj izjavi u utorak.

Usha Vance objavila je vijest na X računu druge dame, gdje je par istaknuo da su ona i beba "dobro".

"Tijekom ovog uzbudljivog i užurbanog vremena, posebno smo zahvalni vojnim liječnicima koji se izvrsno brinu o našoj obitelji i ​članovima osoblja koji čine toliko toga da možemo služiti zemlji dok uživamo u prekrasnom životu s našom djecom", naveli su supružnici Vance.

JD Vance, porijeklom iz Ohija, i Usha, kći indijskih imigranata, upoznali su se dok su pohađali pravni fakultet na Yaleu gdje su diplomirali 2013.

Njihov prvi sin, Ewan, rođen je 2017., a nakon njega još jedan sin, Vivek, 2020. Kći para, Mirabel, rođena je 2021.

PRINOVA U OBITELJI POTPREDSJEDNIKA /
JD Vance i supruga podijelili sretne vijesti: Otkrili i spol četvrtog djeteta