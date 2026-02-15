Rubio je vuk u janjećoj koži? Evo što se zapravo krije iza govora u Münchenu

S nestrpljenjem se očekivalo da za govornicu Minhenske sigurnosne konferencije (MSC) izađe Marco Rubio, šef američke diplomacije. S istog mjesta je prije godinu dana potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J. D. Vance uputio neke vrlo neugodne riječi Europljanima.

Marco Rubio nije koristio takvu retoriku. Najprije je rekao: "Naša sudbina je neraskidivo povezana s vašom", ili "Europa ostaje najbliži partner". Ali, kako je primijetio novinar Bavarskog radija (BR) Ralf Borchardt, Rubio je bio blag u tonu, ali je ostao tvrd u sadržaju, piše u nedjelju Deutsche Welle (DW).

Sve je bilo lijepo zapakirano u fine rečenice, ali MAGA filozofija (Make America Great Again) Trumpova dijela republikanaca ostala je vrlo jasno prisutna – kraj multilateralnog međunarodnog poretka utemeljenog na pravilima, migracije kao opasnost, nacionalni interesi iznad svega. Europljani će, prema riječima američkog šefa diplomacije, ostati partner ako slijede takvo vodstvo Sjedinjenih Američkih Država. Zapravo, Rubio je rekao isto što i Vance, samo na drugi način.

Guverner Kalifornije Gavin Newsom: 'Donald Trump se povlači'

Osim Rubia u Münchenu boravi i Gavin Newsom, guverner Kalifornije i žestoki protivnik Donalda Trumpa. Kritike na račun predsjednika Newsom nije štedio ni u razgovoru za DW. "Donald Trump se povlači. Mislim da je važno da ljudi to razumiju i da prema tomu oblikuju svoju svijest", rekao je guverner Kalifornije Gavin Newsom za DW na MSC-u.

Newsom, kojeg mnogi već vide kao demokratskog kandidata na sljedećim predsjedničkim izborima, je nastavio: "Povlači se po pitanju Grenlanda, a to se vidjelo i u promjeni tona i načina izražavanja državnog tajnika (Rubia)".

Govoreći o široj političkoj situaciji u SAD-u, Newsom je rekao: "Povijesno je nepopularan u SAD-u [...] U minusu je u svakoj ključnoj kategoriji, uključujući i njegovo najvažnije pitanje, a to je imigracija. A sada je u minusu i prema anketama javnog mnijenja o tom pitanju. Sve je slabiji i pokazuje se da je slab. Kada se ljudi suprotstave Trumpu, kada uzvratite istom mjerom, on se povlači".

Govoreći o Trumpovu stilu vodstva, Newsom je rekao: "On iskorištava slabost, nitko nije vještiji u iskorištavanju slabosti. Ono što poštuje jest snaga, jedinstvo i uvjerenje. Mislim da se to ovdje u Münchenu jasno vidi". O stanju političkog usmjerenja Europe Newsom je za DW rekao: "Europska unija je politički usmjerenija prema centru nego što je bila već neko vrijeme jer prepoznaje što je na kocki. Uspjeh Europe ujedno je i uspjeh Sjedinjenih Američkih Država".

Zelenski pod pritiskom

Na münchenskoj svjetskoj pozornici govorio je i Volodimir Zelenski. U njegovu govoru osjetilo se da su on i Ukrajina pod američkim pritiskom da naprave ustupke Rusiji i riješe pitanje predsjedničkih izbora: "Amerikanci se često vraćaju na temu ustupaka. I prečesto se ti ustupci raspravljaju samo u kontekstu Ukrajine, ali ne i Rusije".

Zelenski je ponovio sve što je u ovakvim prilikama rekao više puta – zahvalio se na dosadašnjoj pomoći i zatražio ubojitije oružje, kao i streljivo za koje je rekao da je na izmaku. Tvrdio je da će Rusija napasti već sljedeću zemlju ako porazi Ukrajinu. Razlog je, prema njemu, to što se Putin ne može odvojiti od ideje rata. "Možda sebe vidi kao cara, ali on je rob rata", rekao je Zelenski.

'Navaljni je otrovan'

I izvan službenog konferencijskog okvira jedan se događaj odnosio na Rusiju, čijih predstavnika nema u Münchenu. Naime, ministri vanjskih poslova pet zapadnih zemalja – Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Švedske i Nizozemske – zajednički su priopćili da su stručnjaci na temelju uzoraka uzetih iz posmrtnih ostataka utvrdili kako je ruski oporbenjak Aleksej Navaljni otrovan toksinom koji se nalazi u otrovnim južnoameričkim žabama.

"Njegovi posmrtni ostaci sadržavali su posebno jak živčani otrov epibatidin, čije je djelovanje 200 puta jače od morfija. On dovodi do paralize dišnog sustava i mišića, a žrtva se u mukama uguši", rekao je njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul.

Dodao je da su samo ruski državni organi imali mogućnosti, sredstva i motiv da to učine. U Münchenu je bila i udovica žrtve Julija Navaljna, koja već dvije godine tvrdi da je njezin suprug ubijen. "Putin bi trebao biti u zatvoru", rekla je šefica švedske diplomacije Maria Malmer Stenergard njemačkom javnom servisu ARD.

Europa govori drukčije

Na konferenciji su Europljani progovorili drukčijim jezikom nego do sada. Njemački kancelar Merz najavio je da će njemačka vojska postati najjača konvencionalna vojska na kontinentu. "Suverena Europa naš je najbolji odgovor na ovo vrijeme", poručio je njemački kancelar. A Macron je čak govorio o Europi kao o "geopolitičkoj sili". Za sada su to dobre namjere, iako su Amerikanci izričito pohvalili njemačka ulaganja u obrambeni sektor.

Njemački ministar obrane Boris Pistorius optužio je američku vladu za ponašanje koje šteti NATO-u. Kao primjere naveo je dovođenje u pitanje teritorijalnog integriteta Grenlanda i isključivanje europskih saveznika iz pregovora o miru u Ukrajini.

Sjedinjene Američke Države, prema riječima socijaldemokratskog političara, "ne mogu djelovati same u današnjem svijetu sve snažnijih velikih sila“. Savez s više od 30 drugih država u okviru NATO-a, prema Pistoriusu, čini i SAD "jačima". Međutim, i za Europu savez mora imati "smisla".

Pistorius je također najavio da nova njemačko-ukrajinska tvrtka za proizvodnju naoružanja započinje u Njemačkoj svoj rad za Ukrajinu. Zajednički projekt dviju zemalja planira do kraja 2026. godine proizvesti tisuće dronova. Prema Pistoriusovim riječima, suradnja Njemačkoj donosi strateške prednosti.

Iran je tema i izvan konferencije

Na minhenskom prostoru Theresienwiese, gdje se inače održava Oktoberfest, okupilo se 250.000 ljudi kako bi prosvjedovali protiv vlasti u Teheranu. To je minhenska policija potvrdila za ARD. Organizatori su prijavili 100.000 sudionika. Skup je protekao mirno, priopćila je glasnogovornica policije.

Reza Pahlavi pozvao je svoje pristaše na "globalni dan akcije" sa skupovima, među ostalim, u Los Angelesu i Torontu. Na konferenciji za novinare u Münchenu sin bivšeg perzijskog šaha upozorio je da bi, ako demokracije ništa ne poduzmu, u Iranu moglo biti novih žrtava. Ako režim ostane na vlasti, "to šalje jasnu poruku svakom tiraninu: ubij dovoljno ljudi i ostat ćeš na vlasti".

