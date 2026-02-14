Što je epibatidin kojim je ubijen Navaljni? Uzrokuje paralizu, ljudi umiru u ogromnim mukama

Vlade Njemačke, Švedske, Velike Britanije i Nizozemske priopćile su u subotu da je ruskog oporbenog lidera Alekseja Navaljnog ruska država ubila epibatidinom, snažnim otrovim iz skupine toksina žaba.

Navaljni je preminuo 16. veljače pretprošle godine dok je u sibirskoj kaznenoj koloniji služio kaznu od 19 godina, a uzorci s njegova tijela osigurani su prije pokopa i potom poslani u laboratorije na analizu.

Obavještajne službe ustvrdile su da su laboratorijska testiranja otkrila da je u uzorcima pronađen epibatidin, smrtonosni toksin iz kože ekvadorskih žaba te da je vrlo vjerojatno to uzrokovalo smrt.

"Samo je ruska država imala sredstva, motiv i priliku upotrijebiti ovaj smrtonosni toksin kako bi ciljala Navaljnog tijekom njegova zatočeništva u ruskoj kaznenoj koloniji u Sibiru i smatramo je odgovornom za njegovu smrt", ističe se u priopćenju. Ujedinjeno Kraljevstvo trovanje je nazvalo "barbarskim" i priopćilo da će Rusiju prijaviti Organizaciji za zabranu kemijskog oružja.

Navaljna: 'Otrov uzrokuje paralizu i bolnu smrt'

Dugo se pretpostavljalo da je ruska država otrovala Navaljnog, no dosad se nije znalo o kojem je točno toksinu riječ. Njegova udovica Julija Navaljna na platformi X napisala je da navedeni otrov uzrokuje paralizu, zastoje disanja i bolnu smrt. "Od prvog dana bila sam siguran da je moj suprug otrovan, ali sada postoji dokaz. (Ruski predsjednik Vladimir) Putin ubio je Alekseja kemijskim oružjem", napisala je Navaljna, prenosi The Guardian.

Riječ je o otrovu koji je 200 puta snažniji od morfija.

"Zahvalna sam europskim državama na temeljitom radu i otkrivanju istine. Vladimir Putin je ubojica. Mora odgovarati za sve svoje zločine", dodala je supruga.

Podsjetimo, Kremlju korištenje otrova protiv neprijatelja nije strano. Poznat je slučaj Aleksandra Litvinenka, prebjega i bivšeg agenta ruske Federalne službe sigurnosti (FSB) koji je umro 2006. godine u Londonu nakon što je otrovan radioaktivnim polonijem.

Bivši špijun Sergej Skripal i njegova kći Julija napadnuti su pak 2018. godine u Salisburyju novičokom, smrtonosnim nervnim otrovom. Isto tako, Rusi su i ranije pokušavali otrovati Navaljnog.

