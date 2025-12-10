Veterinari: 'Uočite li ove simptome kod psa, odmah potražite pomoć, i vi se možete zaraziti'

Vlasnici pasa pozivaju se na pojačan oprez zbog simptoma ozbiljne zoonotske bolesti koja se s kućnih ljubimaca može prenijeti na ljude. Iako je ova bolest relativno rijetka, kako prenosi britanski Mirror, epidemije se obično javljaju u razdobljima obilnih kiša i poplava, što je češće u ovo doba godine.

Riječ je o leptospirozi – ozbiljnoj i potencijalno smrtonosnoj bolesti uzrokovanoj bakterijskim sojevima poznatim kao Leptospira. Kod pasa, bakterija može cirkulirati krvotokom prije nego što se nastani u bubrezima i jetri, uzrokujući teška oštećenja.

Simptomi leptospiroze kod pasa

Veterinarski stručnjaci iz organizacije PDSA objašnjavaju da ovo stanje može izazvati niz zabrinjavajućih simptoma, uključujući povraćanje, proljev, kašalj, žuticu, otežano disanje i letargiju. Iako se neki psi mogu oporaviti bez liječenja, leptospiroza se smatra hitnim medicinskim stanjem koje zahtijeva trenutačnu veterinarsku pomoć kako bi se osigurao najbolji mogući ishod.

"Neki psi pokazuju vrlo malo ili nimalo simptoma, ali i dalje mogu širiti bolest", savjetuju iz PDSA. "Nažalost, pas može uginuti unutar samo dva dana od pojave simptoma, stoga se odmah obratite svom veterinaru ako primijetite bilo koji od navedenih znakova."

Stručnjaci s portala PetMD upozoravaju: "Leptospiroza je ozbiljna zoonotska bolest koja pogađa pse i ljude. Uzrokuje je bakterija Leptospira, a širi se prvenstveno kontaminiranom vodom. Simptomi se uvelike razlikuju, od blagih do teških, i mogu utjecati na bubrege, jetru i druge organe, zbog čega je rana veterinarska intervencija ključna".

Kako dolazi do leptospiroze?

Psi se najčešće zaraze kontaktom s urinom inficiranih životinja, poput štakora, domaćih životinja ili čak drugih pasa. Osim izravnog kontakta, psi se mogu zaraziti i pijenjem kontaminirane vode iz lokvi, kanala, potoka ili čak lizanjem zaraženog urina.

Foto: Pixabay

Ljudi se mogu zaraziti na sličan način, izravnim kontaktom s urinom koji može ući u tijelo kroz posjekotine, ogrebotine ili čak kroz sluznicu nosa i očiju. Iako neki ljudi imaju blage simptome ili ih uopće nemaju, kod drugih bolest može uzrokovati otkazivanje više organa i ponekad dovesti do smrti.

Kao i kod pasa, znakovi leptospiroze kod ljudi mogu uključivati proljev, mučninu i žuticu, uz visoku temperaturu, bolove u tijelu i glavobolju.

Rizične skupine i aktivnosti

Službene smjernice britanske Vlade pojašnjavaju kako se ljudi mogu zaraziti izravnim izlaganjem životinjskom urinu ili okolišu kontaminiranom urinom, poput kanala, rijeka i jezera.

"Bakterija može ući u tijelo kroz kožu ili sluznicu, osobito ako je koža oštećena. Prijenos ugrizom životinje ili s osobe na osobu je rijedak", navodi se u smjernicama.

"Budući da se leptospiroza najčešće prenosi vodom kontaminiranom urinom, epidemije su često povezane s obilnim kišama i poplavama."

Zanimanja s visokim rizikom uključuju poljoprivrednike, veterinarsko osoblje, radnike u deratizaciji, građevinske i kanalske radnike. Leptospiroza se također povezuje s rekreacijskim aktivnostima na vodi, uključujući plivanje u divljini i vodene sportove.

Liječenje leptospiroze i prevencija

Srećom, leptospiroza se može liječiti i kod ljudi i kod pasa, obično antibioticimaa. Za pse i druge životinje dostupna su i cjepiva koja pomažu u izbjegavanju ozbiljnijih simptoma.

Kako biste smanjili rizik od infekcije, preporučuje se pridržavanje sljedećih mjera:

Pranje ruku nakon kontakta sa životinjama ili izlaganja vodi koja bi mogla biti kontaminirana životinjskim urinom.

Čišćenje rana što je prije moguće nakon izlaganja.

Tuširanje što je prije moguće nakon potencijalnog izlaganja.

Nošenje zaštitne odjeće kada je to prikladno.

Prekrivanje posjekotina i ogrebotina vodootpornim flasterima.

Cijepljenje pasa protiv leptospiroze.

Izbjegavanje kontakta s glodavcima i primjena mjera prevencije i kontrole gdje je to potrebno.

Izbjegavanje plivanja i vodenih sportova u područjima gdje je razina kontaminacije visoka.

