Nakon sučeve odluke igrač imao neočekivanu reakciju: Ovo morate vidjeti

U utakmici 4. kola ispadajuće skupine egipatske Premier lige sastali su se El Ahly i El Mokawloon. Bolji je bio El Ahly, a trenutak utakmice dogodio se u 80. minuti.

Tada je sudac nakon VAR provjere odlučio kako pogodak Osame Faisala za 2-1 vrijedi, a jedan je njegov suigrač od sreće odlučio suca – poljubiti!?

Na nogometnim terenima stvarno vidimo svašta, ali rijetko kada vidimo da je igrač toliko zadovoljan sučevom odlukom.

Nevjerojatnu situaciju pogledajte u videu ispod:

راسك أبوسها 😅



رد فعل أوفا مع حكم المباراة عقب احتسابه الهدف الثاني للبنك الأهلي 🟠 pic.twitter.com/8OOK7oa0Vm — Kora Plus (@KoraPlusEG) April 13, 2026

