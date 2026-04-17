Kome treba boks: 'Igrači Mainza i Strasbourga sudjelovali u masovnoj tučnjavi'

U četvrtak je Strasbourg na domaćem terenu slavio 4-0 protiv Mainza i izborio plasman u polufinale Konferencijske lige.

No, najzanimljiviji trenutak na utakmici dogodio se nakon sučevog zvižduka. Dok su igrači Strasbourga slavili, njihov je napadač Martial Godo otišao do korner zastavice i počeo mahati njome, što je zasmetalo Nadiemu Amiriju, koji je započeo masovnu tučnjavu između igrača dvaju klubova.

Rezultat ludila u Strasbourgu bio je crveni karton za Amirija i žuti za Goda, a treba vidjeti hoće li UEFA posegnuti i za težim mjerama.

Mainz players were NOT happy with the Strasbourg player celebrating with the corner flag. 🤬😳 — EuroFoot (@eurofootcom) April 17, 2026

