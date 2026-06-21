Zvijezda Španjolske ispisala povijest na Svjetskom prvenstvu

Mikel Oyarzabal, adut Španjolske, ušao je u nedjelju u povijest Svjetskih prvenstava kao prvi igrač koji je u prve 24 minute jedne utakmice zabio dva gola i upisao asistenciju. Napadač, točnije lažna devetka, odigrao je spektakularan početak susreta protiv Saudijske Arabije u 2. kolu skupine H, potpuno usmjerivši tijek utakmice već u ranoj fazi. Od prve ozbiljne prilike kapetan Real Sociedada bio je nerješiva enigma za protivničku obranu, a njegov učinak u uvodnih dvadesetak minuta ostavio je dubok trag u statističkim knjigama turnira.

Ovaj pothvat dodatno učvršćuje njegov status jednog od ključnih igrača španjolske reprezentacije, a njegov ulazak u povijest Svjetskih prvenstava već se sada svrstava među najimpresivnije individualne izvedbe na turniru. Španjolska je zahvaljujući njegovoj eksploziji u startu utakmice stekla veliku prednost i kontrolu nad susretom protiv Saudijske Arabije, dok je Oyarzabal još jednom potvrdio da u najvažnijim trenucima može preuzeti glavnu ulogu.