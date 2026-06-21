FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZA PAMĆENJE /

Zvijezda Španjolske ispisala povijest na Svjetskom prvenstvu

Zvijezda Španjolske ispisala povijest na Svjetskom prvenstvu
×
Foto: Justin Setterfield/Getty images/Profimedia

Mikel Oyarzabal poakazo je genijalnost protiv Saudijske Arabije

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
21.6.2026.
18:47
Justin Setterfield/Getty images/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Mikel Oyarzabal, adut Španjolske, ušao je u nedjelju u povijest Svjetskih prvenstava kao prvi igrač koji je u prve 24 minute jedne utakmice zabio dva gola i upisao asistenciju. Napadač, točnije lažna devetka, odigrao je spektakularan početak susreta protiv Saudijske Arabije u 2. kolu skupine H, potpuno usmjerivši tijek utakmice već u ranoj fazi. Od prve ozbiljne prilike kapetan Real Sociedada bio je nerješiva enigma za protivničku obranu, a njegov učinak u uvodnih dvadesetak minuta ostavio je dubok trag u statističkim knjigama turnira.

Ovaj pothvat dodatno učvršćuje njegov status jednog od ključnih igrača španjolske reprezentacije, a njegov ulazak u povijest Svjetskih prvenstava već se sada svrstava među najimpresivnije individualne izvedbe na turniru. Španjolska je zahvaljujući njegovoj eksploziji u startu utakmice stekla veliku prednost i kontrolu nad susretom protiv Saudijske Arabije, dok je Oyarzabal još jednom potvrdio da u najvažnijim trenucima može preuzeti glavnu ulogu.

Tablice omogućuje Sofascore

Svjetsko Prvenstvo 2026.španjolska
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike