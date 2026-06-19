Engleski izbornik se požalio i FIFA je odmah reagirala: Uveli su nove smjernice

FIFA je reagirala nakon što se engleski izbornik Thomas Tuchel požalio kako nije mogao vidjeti svoje igrača prilikom intoniranja himni na utakmice Engleske i Hrvatske.

"Moram vam nešto reći, preklinjem Fifu da promijeni poziciju fotoreportera tijekom nacionalne himne jer nisam mogao vidjeti svoju momčad dok je svirala himna. Čekao sam ovaj trenutak. Bio je to vrlo, vrlo poseban trenutak danas, a ja sam stajao ispred zida od 50 fotografa, na pola metra udaljenosti, i nisam mogao vidjeti nijednog jedinog igrača. To mi je malo pokvarilo doživljaj", rekao je Nijemac na pres konferenciji nakon utakmice s Hrvatskom.

FIFA je odmah reagirala. Kako javlja The Athletic, FIFA je ažurirala svoje smjernice kako bi glavnim trenerima nacionalnih momčadi dala mogućnost da stoje lijevo ili desno od fotografa tijekom ceremonije prije utakmice. "FIFA je sada jasno dala do znanja da će glavni treneri nacionalnih momčadi i njihovo osoblje imati mogućnost izaći iz klupe i stati uz fotografe - lijevo ili desno, ovisno o tome na kojoj su strani - kako bi imali jasan pogled na himne", piše Athletic.

Njihove ažurirane smjernice već su korištene prije utakmice Češke i Južne Afrike u četvrtak u Atlanti. Reprezentacije će morati jasno izraziti svoje preferencije o tome gdje treneri žele stajati na ceremoniji na operativnom sastanku prije utakmice koji se održava prije svake utakmice.