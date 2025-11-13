Portugal u problemu: Ronaldo isključen, slijedi li mu duga suspenzija?

U ključnom dvoboju kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026., Portugal se u Dublinu našao u ozbiljnim problemima protiv Irske. Na stadionu Aviva domaćin je vodio 2:0, no situacija je za Portugalce postala još složenija nakon kontroverznog prekršaja Cristiana Ronalda.

U 61. minuti susreta Ronaldo je, u duelu s irskim braničem Darom O’Sheom, zamahnuo laktom prema stoperu, što je odmah privuklo pažnju VAR sobe. Nakon videoanalize, sudac mu je pokazao izravan crveni karton, prvi u njegovoj bogatoj reprezentativnoj karijeri. Spornu situaciju pogledajte OVDJE

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dok je napuštao teren, Ronaldo je uz pljesak pokušao umiriti situaciju, no publika u Dublinu uzvratila mu je glasnim zvižducima.

Radi se o 13. crvenom kartonu u njegovoj profesionalnoj karijeri, ali prvom u dresu Portugala.

Uz sportsku sramotu, incident nosi i ozbiljne posljedice:

Ronalda očekuje suspenzija od najmanje jedne utakmice, a zbog kategorije prekršaja nasilnog ponašanja moguće je da će kazna biti i duža. To bi Portugal moglo dovesti u nezgodnu situaciju u završnici kvalifikacija, pogotovo uzimajući u obzir da Ronaldo, sa svojih 40 godina, igra posljednji kvalifikacijski ciklus prije potencijalnog oproštajnog Mundijala.

Portugal je do kraja utakmice bio prisiljen igrati s igračem manje, što je dodatno zakompliciralo pokušaj povratka rezultata.

POGLEDAJTE VIDEO: Dan uoči ključne utakmice: Dalić otkrio kako Hrvatska napada Farske otoke