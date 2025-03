Dan kad je Zagreb plakao: 'Naučio si me kako voljeti svoje, a poštovati tuđe'

Osim Cicine obitelji i najbližih prijatelja, bili su pristuni predstavnici brojnih generacija Dinama i hrvatske reprezentacije. Među ostalima bili su Velimir Zajec, današnji predsjednik Dinama i Cicin suigrač, Marko Mlinarić, Stjepan Deverić, Tomo Ivković, Zvonimir Boban, Nikola Jurčević, pa predstavnici šampionske generacije Zagreba Antonio Franja, Dalibor Poldrugač... bivši izbornici MiroslavBlažević, Mirko Jozić i Ante Čačić, ministrica sporta Nikolina Brnjac. Na fotografiji možemo vidjeti Niku Kranjčara. Njegov govor je bio posebno emotivan tog dana. Niko je rasplakao mnoge na komemoraciji s nekoliko dirljivih riječi tati... "E moj Cicek, znam da me sada gledaš odgozgo. I da se smiješ jer si me uspio izvući na pozornicu. A znaš koliko to ne volim. Bio si idol, vodilja, prijatelj, bio si dobri duh našeg Grada," kazao je Niko. "Često si govorio da me odgojila mama, ali nije to baš tak. Dopustio si mi da se zaljubim u nogomet. Ne forsirajući me dopustio si mi da nogomet volim i živim. Pustio si me da se sam borim i sam pronađem svoj put. Svojim primjerom si me naučio kako voljeti svoje, a poštovati tuđe, kako biti Purger i kako biti Hrvat. Najveća lekcija koju sam od tebe naučio je da smo na ovom svijetu svi jednaki", naglasio je Niko. "Cicek, you did it your way. Volim te, volimo te. Od sveg ti srca fala, tvoj sin", riječi su s kojim je Niko završio svoj govor. Na fotografiji možemo vidjeti koliko je Niki bilo teško za vrijeme pogreba.