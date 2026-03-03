Velika akcija USKOK-a diljem Hrvatske: Na meti direktori HEP-a, doznajemo detalje

Pripadnici Policijskog nacionalnog Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK), zadarska, zagrebačka, primorsko-goranska, istarska te virovitička policija u utorak po nalogu Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) provode uhićenja i hitne dokazne radnje.

Spomenute radnje provode se na području Zagreba, Primorsko-goranske, Istarske i Virovitičko-podravske županije u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.

Neslužbeni detalji

Kako neslužbeno doznaje RTL Danas, na meti istražitelja su direktor Sektora za korporativne komunikacije HEP-a Ivica Žigić direktor tvrtke HEP upravljanje imovinom Berislav Gluić.

Doznajemo da se sumnjiče da su izvlačili novac iz HEP grupe putem donacija i radova.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

