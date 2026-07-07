Etna se probudila! Lava izlazi iz najvišeg aktivnog vulkana u Europi: Brojni avioni spušteni na zemlju

Deveti dan zaredom vulkan Etna na Siciliji pokazuje pojačanu aktivnost, a gusti oblaci vulkanskog pepela uzrokovali su poremećaje u zračnom prometu na istoku otoka. Zbog intenzivne erupcije privremeno su obustavljeni ili otkazani brojni letovi iz i prema zračnoj luci u Cataniji.

Opservatorij za praćenje Etne izdao je crveno upozorenje za zračni promet.

"Na vršnim kraterima zabilježena je snažna strombolijska aktivnost, a u tijeku je i intenzivna emisija vulkanskog pepela. Procijenjena visina vulkanskog oblaka iznosi oko 4000 metara iznad vrha vulkana, prema podacima nadzornih kamera. Oblak vulkanskog pepela kreće se prema jugu i jugoistoku", priopćili su.

Talijanska agencija ANSA objavila je da zrakoplovi privremeno nisu mogli ni polijetati ni slijetati u zračnu luku Catania-Fontanarossa zbog vulkanskog pepela, što je izazvalo velike poremećaje u prometu.

Lava se niz padine vulkana počela spuštati 26. lipnja, a erupciju od tada prate pojačana seizmička aktivnost i podrhtavanje tla.

Etna, visoka oko 3300 metara, najviši je i najaktivniji vulkan u Europi. Pogledajte u galeriji kako to izgleda kad se Etna "probudi".