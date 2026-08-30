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STARA PROGNOZA /

Andrija Jarak nakon Hrgovićeve pobjede pronašao objavu iz 2020. godine! Pogledajte što je tada objavio

Andrija Jarak nakon Hrgovićeve pobjede pronašao objavu iz 2020. godine! Pogledajte što je tada objavio
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Foto: Patricija Flikac/PIXSELL

Poznati novinar prisjetio se svoje šaljive objave stare šest i pol godina

30.8.2026.
8:52
Hot.hr
Patricija Flikac/PIXSELL
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Andrija Jarak (56), jedan od najpoznatijih hrvatskih televizijskih novinara i lice RTL-ove istraživačke emisije "Dosje Jarak", čestitao je Filipu Hrgoviću (34) na najvećem uspjehu njegove karijere. Iskusni reporter kratko mu je i jasno poručio: „Bravo Hrga“, uz emotikone hrvatske zastave.

Hrgović je u subotu navečer u londonskoj O2 Areni svladao Mosesa Itaumu prekidom u devetoj rundi i osvojio IBF-ov naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, postavši prvi Hrvat kojem je to uspjelo. No nakon ozbiljne čestitke Jarak se prisjetio i jedne puno zabavnije priče povezane s novim svjetskim prvakom.

Na društvenim mrežama podijelio je svoju objavu još iz siječnja 2020. godine, nastalu u Hrga Grillu, u kojoj je pozirao s Filipovim stricem Josipom. Već tada je, uz fotografiju njegovih šaka, šaljivo prognozirao da će Hrgović postati svjetski prvak. „Obratite pozornost na šake i zglobove ovog gospodina“, napisao je tada Jarak, predstavivši Josipa kao nekadašnju „najbržu šaku“ i „strah i trepet Sesveta i okolice“.

Šest i pol godina poslije, nakon što se njegova prognoza ostvarila, Jarak je staru objavu izvukao iz arhive i sve začinio novom dosjetkom. „Prije šest i pol godina analizirao sam Hrgovićev genetski materijal. Uživo. S ovakvim zglobovima moraš biti svjetski prvak. Jednostavno moraš“, napisao je uz emotikone mišića.

Andrija JarakFilip HrgovićObjava
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