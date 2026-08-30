Gorjelo kod Sinja, vatrogasci dežurali cijelu noć: Stradalo je oko sto hektara šume

Požar koji je buknuo u subotu popodne na visoravni Vrdovo, na Maglaju, nedaleko Hrvaca kod Sinja ugašen je i u njemu je izgorjelo oko sto hektara uglavnom šume, trave i niskog raslinja, doznaje se u Županijskom vatrogasno-operativnom centru Split.

Vatrogasci su dojavu o požaru dobili oko 14 sati nakon čega su na teren upućeni pripadnici dvaju dobrovoljnih vatrogasnih društava, Hrvace i Sinj, kao i sinjska javna vatrogasna postrojba. Ukupno je na terenu bilo 12 vatrogasaca s četiri vozila, no kako se radilo o teško pristupačnom terenu zemaljskim snagama su u pomoć stigla i dva kanadera.

Vatrogasci su požar stavili pod nadzor već oko 18 sati, a lokaliziran je sat vremena kasnije. Unatoč tome na terenu su cijelu noć ostala dva vatrogasca s jednim vozilom iz DVD Hrvace koji su sanirali rubove požarišta kako se vatra ne bi ponovno aktivirala. Vatrogasci kažu kako je požar pod nadzorom, tijekom jutra je proglašen ugašenim te u požaru nije bilo ugroženih objekata.