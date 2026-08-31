Popusti za domaće razdijelili Hrvate: 'Hoćeš kavu ispred Orlanda? Onda je plati'

Visoke cijene na Jadranu ponovno su izazvale raspravu nakon što je čitatelj Net.hr-a koji je na odmoru u Dubrovniku poslao račun iz poznatog restorana na Srđu.

Kava i sok ondje su na cjeniku stajali 12 eura, no nakon što je osoblje čulo hrvatski, račun je uz popust za domaće iznosio 10 eura. Čitatelj je pritom poručio da je jasno kako se na takvoj lokaciji plaća i pogled, ali je istaknuo da mu je Dubrovnik ipak skuplji i od elitnih mjesta u Dolomitima.

Slična iskustva podijelio je i bloger Krule, koji je naveo da su mu u Dubrovniku domaći gosti na više mjesta dobivali popust čim bi osoblje shvatilo da su iz Hrvatske.

'Podržavate li manje cijene za domaće u odnosu na turiste?'

Upravo zato na Facebook stranici Net.hr-a pitali smo čitatelje: "Podržavate li manje cijene za domaće u odnosu na turiste?"

Dio čitatelja smatra da je takva praksa sasvim opravdana, ponajprije zato što lokalno stanovništvo u tim kafićima i restoranima boravi tijekom cijele godine.

"Svakako da, mi smo u kafićima cijelu godinu", poručila je Lili Ursić, dok Nina Čokolina Bilandžić kratko kaže da se takav popust "podrazumijeva".

Irena Grgić smatra da bi deset posto popusta za domaće goste bilo razumno jer "znaju oni da će tako još koji put navratiti". Slično razmišlja i Dejan Farkas, koji kaže da bi takav odnos prema domaćima trebao biti uobičajen jer je to "jedini način da se osjećamo kao da smo na svome".

Jože Hlupić je poručio "pohvale ugostiteljima", dodajući da ono što uštedi ionako ponovno potroši u istom lokalu ili ostavi kao napojnicu.

"Za sve niže cijene. Ovo je stvarno previše", smatra Ante Perić, dok Marica Lakić kaže da bi cijene trebalo sniziti svima jer "ni turisti više nisu bogati".

'Svi bi trebali biti jednaki'

No nisu svi za različite cijene. Vesna Marđetko smatra da bi svi gosti trebali biti jednaki, baš kao što ni Hrvati pri dolasku u drugu zemlju ne očekuju posebne povlastice. "Kao kad mi dođemo u drugu državu i domicilno stanovništvo nema povlastice", objanila je.

Stjepan Mijaković pak smatra da su domaći prije svega oni koji ondje žive, dok su svi ostali zapravo gosti.

Dio čitatelja smatra i da cijena prvenstveno ovisi o lokaciji. Ivona Sladoljev Kovač poručuje da onaj tko želi piti kavu baš na Stradunu ili uz zidine mora računati da plaća i mjesto na kojem sjedi.

"Ako želite piti kavicu baš na Stradunu ili na zidinama, onda lijepo platite lokaciju. Maknite se u pokrajnju ulicu i cijene su normalne", napisala je.

Slično razmišlja i Željko Lakovjerni Strunjak. Ne smeta mu što najpoznatiji lokali imaju visoke cijene sve dok u Dubrovniku postoje mjesta na kojima se može jesti i piti po prihvatljivijim iznosima.

"Hoćeš piti kavu ispred Orlanda, plati je. Sve dok po normalnijoj cijeni ima u nekoj pokrajnjoj uličici, ne smeta me što je na sred Straduna toliko visoka cijena", zaključio je, dodajući da u takvoj situaciji ne vidi potrebu ni za posebnim popustom za domaće.

Više komentara pročitajte na Facebook stranici Net.hr-a, gdje se i sami možete uključiti u raspravu o popustima za domaće goste na Jadranu.