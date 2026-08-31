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Otkazan koncert Dina Merlina u Kraljevu: Organizatori prozvali tvrtku zaduženu za produkciju

Otkazan koncert Dina Merlina u Kraljevu: Organizatori prozvali tvrtku zaduženu za produkciju
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Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Istaknuli su da je kompanija od početka organizacije bila upoznata sa svim rokovima, tehničkim zahtjevima i uvjetima potrebnima za realizaciju događaja

31.8.2026.
16:33
Hot.hr
Armin Durgut/PIXSELL
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Koncert Dina Merlina (63) u Kraljevu je otkazan, a organizatori su za otkazivanje javno prozvali beogradsku tvrtku zaduženu za produkciju. Kako su naveli, razlog su navodno neispunjene ugovorne obveze vezane uz osiguravanje produkcije, pozornice i potrebnih tehničkih uvjeta za održavanje koncerta, piše Kurir

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ništa od velikog spektakla

U službenom priopćenju organizatori su poručili kako su bili prisiljeni otkazati koncert jer, prema njihovim tvrdnjama, spomenuta tvrtka nije ispunila dio obveza za koji je bila zadužena. Istaknuli su da je kompanija od početka organizacije bila upoznata sa svim rokovima, tehničkim zahtjevima i uvjetima potrebnima za realizaciju događaja.

Kako tvrde, dogovorene obveze nisu izvršene na način koji bi omogućio održavanje koncerta uz odgovarajuću razinu tehničke i organizacijske sigurnosti. Organizatori pritom odbacuju odgovornost za nastalu situaciju i poručuju da su svoj dio posla odradili odgovorno, prenosi Kurir. Naglasili su i da nisu spremni preuzeti rizik održavanja događaja ako druga ugovorna strana nije ispunila ono što je, prema njihovom tumačenju ugovora, bila dužna osigurati.

Sigurnost kao prioritet

„Sigurnost izvođača, publike i svih sudionika događaja za nas je bila i ostaje apsolutni prioritet“, poručili su organizatori, potvrdivši da je zbog svega navedenog koncert Dina Merlina u Kraljevu otkazan. Kurir je u međuvremenu kontaktirao tvrtku koju organizatori prozivaju za otkazivanje koncerta, no iz tvrtke su kratko poručili da slučaj zasad neće komentirati.

 

Dino MerlinKoncertOtkazan Koncert
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