Organizatori se oglasili nakon incidenta u dvorani u kojoj treba nastupati Dino Merlin

Glazbenik Dino Merlin (63) trebao bi 5. rujna nastupiti u Kraljevu u Srbiji, no nekoliko dana prije najavljenog koncerta došlo je do incidenta u objektu u kojem bi se njegov nastup trebao održati.

Kako je objavio Kurir, u prijepodnevnim satima 30. kolovoza zapaljen je dio objekta koji pripada Aero-klubu 'Mihajlo Petrovi' u Kraljevu. U tom je prostoru za 5. rujna zakazan koncert popularnog bosanskohercegovačkog pjevača Dine Merlina.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Prema službenim informacijama, policijske jedinice MUP-a Kraljevo izašle su na mjesto događaja zajedno s kriminalističkim tehničarima Policijske uprave Kraljevo. Obavljen je očevid, a utvrđeno je da je nepoznata osoba razbila vanjsko staklo na objektu i kroz otvor ubacila zapaljivi materijal.

O događaju je sastavljena službena bilješka, a o svemu je obaviješten dežurni javni tužitelj Osnovnog javnog tužiteljstva u Kraljevu. Istraga o okolnostima incidenta je u tijeku.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Organizatori su poručili da će učiniti sve kako bi se spriječili novi incidenti i osigurala potpuna sigurnost imovine, izvođača i posjetitelja koncerta. Istaknuli su da će svaki pokušaj ugrožavanja sigurnosti događaja biti prijavljen nadležnim institucijama te da očekuju da odgovorne osobe, kao i eventualni nalogodavci, budu pronađeni i odgovarajuće sankcionirani. Naglašavaju kako im je, prije svega, cilj osigurati mirno i sigurno održavanje koncerta 5. rujna, na kojem se očekuje velik broj posjetitelja, piše Kurir.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Incident se dogodio u trenutku kada se približava dugo najavljivani koncert Dine Merlina. Dok obožavatelji s nestrpljenjem odbrojavaju do njegovog nastupa, dio građana Kraljeva već je ranije javno iskazao protivljenje pjevačevom dolasku. Protiv koncerta su organizirani prosvjedi i istaknuti transparenti, a pokrenuta je i peticija koja je, prema navodima organizatora, prikupila više od 3.000 potpisa.